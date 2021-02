El drama del tambero al que en una madrugada se le murieron 58 de 89 vacas que ordeñaba

De una noche a la mañana siguiente a Alejandro Henry, un tambero cuyo establecimiento productivo está a unos 20 kms de Casupá, se le murieron 58 de las 89 vacas que ordeñaba cada día.

“Fue algo horrible… un accidente”, dijo, notoriamente afectado por lo ocurrido.

Según contó, las vacas estaban en un campo y durante la noche abrieron ellas una portera, se supone que la pecharon y por accidente se abrió y así regresaron hacia la zona del tambo, donde durante varias horas casi todas ingirieron una cantidad excesiva de granos de cebada molidos, que se utilizan como suplemento alimenticio, pero solo en cantidades limitadas.

Eso, mencionó el productor, les provocó a los animales una acidosis, “les bajó el PH en el rumen”, acidosis que llegó a tal nivel de intensidad que les provocó úlceras, con perforamientos fatales en los casos ya mencionados.

El dato

El productor estimo que cada una de las vacas que perdió tiene un valor de mercado estimado en US$ 1.000.

El tambo de Henry, de tamaño familiar, está en la zona conocida como Geatán, cerca de Casupá, pero en suelo de Lavalleja. Allí hasta el accidente este productor, de 59 años, venía ordeñando 89 vacas, la mayoría Holando y algunas cruzas con Normando, con una producción diaria promedio de 15 a 18 litros por vaca.

“El resto de las vacas, las que no murieron, quedaron muy afectadas pero, por suerte, de a poco se vienen recuperando… son las que pudieron comer menos grano de cebada molido durante esa noche”, complementó.

Como dar una mano

Desde la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se informó que hay tres maneras de colaborar, de modo de reunir un capital que permita la compra de vaquillonas para donarlas al productor:

Donar litros de leche a descontar de la remisión de febrero a Conaprole (solicitarlo al 098 334 411).

Realizar depósitos en efectivo en el BROU, en la cuenta corriente (moneda nacional) 001552651-00002 o en la cuenta corriente (dólares) 001552651-00005 indicando “donación” en el asunto de la transferencia e informar de la donación al 098 334 411.

Otro tipo de donación (comunicarla al 098 334 411).

Henry dijo que donde estaba ese grano al que accedieron por accidente las vacas también había fardos, “pero ni los tocaron, la vaca es un animal muy glotón, si pueden prefieren el grano, toda la vida, que es algo necesario y hace bien, pero con un límite”.

Un daño adicional: estaba preñadas

La pérdida de las 58 vacas llegó con un daño colateral, dado que la enorme mayoría de ellas estaban preñadas, con pariciones programadas para la primavera de este año.

“Esto es un duro golpe, inesperado, que nos puso muy mal porque además se suma a un momento complicado, esta zona fue muy perjudicada por una sequía durante dos años casi y por algo fue una zona declarada en emergencia agropecuaria”, añadió.

Lo positivo, en medio de la adversidad, es que las actitudes solidarias fueron sucediéndose constantemente.

“La gente de ANPL estuvo enseguida, la gente de Conaprole también con la que estamos viendo cómo hacer, capaz diferir algunos pagos, para no bajar la cortina y poder seguir… mucha gente se solidarizó, Proleco, hasta la gente de Central Lanera Uruguaya que yo les mando corderos, los vecinos, uno me presta ahora 15 vacas para que pueda ordeñar y otro quedó en mandarme siete más… no tengo más que palabras de agradecimiento para el respaldo, estoy asombrado para bien de tanta solidaridad”, declaró Henry.

Por último, dijo que la solidaridad permitirá que el tambo siga adelante, con el valor que eso tiene: “Tengo dos hijas ya grandes, que se dedican a otras cosas, pero está mi señora y además en el tambo hay cinco empleados y solo uno es soltero, el resto tiene familia y alguno incluso con varios hijos”.