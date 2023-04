El gol de Polenta ante Wanderers: el rigor técnico del VAR contra la presión de las redes

El gol de Diego Polenta con el que Nacional le ganó agónicamente el lunes a Wanderers en el cierre de la 12ª fecha del Torneo Apertura generó un revuelo en redes sociales de parte de periodistas partidarios de Peñarol que intentaron generar la idea de que el zaguero de Nacional estaba en offside. Sin embargo, el juez de VAR Leodán González explicó detalladamente la incidencia y explicó cómo fue el funcionamiento de las cámaras que determinaron que la posición fuera lícita y el gol válido.

La jugada del gol surgió en un centro de Camilo Cándido a Bruno Damiani quien fue fouleado por el argentino Francisco Cerro. El juez Christian Ferreyra cobró penal. La falta fue incuestionable.

Sin embargo, González le informó desde el VAR que la infracción había sido afuera del área y en vez de penal se cobró tiro libre.

"Ese tipo de situaciones no requieren que el árbitro vaya a interpretar porque son hechos objetivos, entonces se cambia la decisión sin necesidad de tener que ir el árbitro al monitor", expresó González a Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Va en función de la calidad de imagen que se tenga, de cómo se conjugue una cámara con otra. En este caso se usó la cámara de 16,50 metros que está en el límite del área penal y se usó otra toma que a partir de este año creo que ha sido un punto de desarrollo positivo para todos que Tenfield empezó a implementar y todos los televidentes han podido ver una mejor calidad en la repetición de imágenes que es la cámara súper lenta, que a quienes trabajamos como VAR nos ayuda muchísimo porque es una cámara que no se pixela tanto, tiene muchos más cuadros por segundo y se ven los detalles mucho más nítidos. Y eso lleva a un menor tiempo para poder discernir las situaciones", explicó.

El golero de Nacional Sergio Rochet cruzó toda la cancha cuando la decisión fue cambiada y le reclamó a Ferreyra que fuera a ver la incidencia al VAR.

Sobre la toma de la decisión del fuera de juego, González reveló todos los detalles que incidieron, los problemas que se le generaron y la cámara a la que tuvieron que recurrir para el trazado de líneas.

Según el encargado del VAR la verificación de que el gol fue válido y que no había sido offside le demandó tres minutos y 30 segundos.

"Mientras estamos haciendo el trabajo, lo importante no es el tiempo sino la decisión final y seguir un procedimiento con el mayor rigor técnico posible. Una jugada, cuando es muy fina, requiere ir paso a paso. El punto de contacto, cuando se golpea el balón, cuando el delantero da el pase, no se pone donde uno quiere. Es el primer punto de contacto y hay que buscarlo en detalle y cerciorarse paso a paso, con el mayor rigor técnico para congelar la jugada en el trazado de líneas en el punto exacto. Y eso requiere una búsqueda de la mejor imagen, con la mejor nitidez y que las cámaras estén sincronizadas para trazar líneas. Es una operativa que muchas veces, en otras canchas, se dificulta por la calibración, porque hay que esperar unos segundos. Hay veces que demoramos, pero lo importante es que la decisión sea la correcta; esa es la esencia del VAR", indicó González.

"No hay nada para ocultar, todos los árbitros caminamos con la frente en alto. Tuvimos un tema de sincronización de cámaras, de punto de contacto desfasado y se tuvieron que volver a trazar las líneas, ajustando. Fue una jugada súper fina. No podés dar un gol o un offside usando la herramienta VAR con inseguridades. Entonces con Carlos Barreiro notamos que la sincronización del punto de contacto no estaba exacta y ahí, como responsable de VAR pensé que no me importaba el tiempo sino el mayor rigor técnico. Nadie puede decir que esa jugada no fue analizada y que no se tomó la decisión correcta", agregó.

Sin embargo, mientras el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio había asumido el compromiso con su consejo directivo de no despotricar contra los árbitros en sus estados de WhatsApp y se formó una comisión para abordar el tema del arbitraje con diálogo y conocimientos técnicos, fueron varios los periodistas partidarios de Peñarol que iniciaron una movida en redes sociales intentando forzar la realidad y decir que Polenta estaba fuera de juego.

El relator Enrique Hananía, de Fútbol a lo Peñarol, expresó que "Polenta está claramente adelantado".

La pelota ya partió del pie del jugador de Nacional y CLARAMENTE Polenta esta adelantado !!

Cómo es posible que el VAR no lo vea !!! pic.twitter.com/se9cp2kTHT — Enrique Hanania (@EnriqueHanania) April 25, 2023

Bruno Mazza, de Padre y Decano radio, tuiteó: "Nos estaban robando".

No difundan mucho esta imagen, que les van a responder con el offside de Paco Rodríguez hace media década. Gracias Abel Hernández, nos estaban robando el campeonato ayer. pic.twitter.com/8sJ0qfW2DP — Bruno Mazza (@BrunoCURCC) April 25, 2023

Wilson Méndez, del mismo medio, le dio retuit a la misma toma de la jugada.

Dudosa, misma línea ?

Bueno, al gol de Wanderers ponele la linea roja adelante y la azul atras. Offside.

Al gol de Nacional ponele la linea roja atras y la azul adelante. Gol.

Si total no se ve un carajo, nadie se va dar cuenta pic.twitter.com/PnE98Y4Qad — MarceloDZ (@marcelozaladios) April 25, 2023

Los tres tuiteros, replicados por cientos de hinchas de Peñarol, utilizaron la toma de una cámara que el VAR descartó usar porque no mostraba a todos los que participaron de la jugada.

"El sistema traza las líneas y te da un margen, creo que lo llegué a exteriorizar que fueron cuatro o cinco centímetros que estaba habilitado Polenta que fue el que participó de la jugada, no Noguera. Por eso también tuvimos dificultades, porque Noguera tapaba a Polenta y tuvimos que buscar los detalles en los planos. La cámara de 16 metros no se podía trazar, la de la línea del área penal, porque tapaba al último defensor de Wanderers que era Cosentino. Es la que está en la línea del área penal que sirve para determinar si una falta es para penal o tiro libre, aunque tiene mayor nitidez. Pero nos tapaba a Consentino. Usamos la de la línea de gol. ¿Cómo voy a validar procesos si no tengo referencias para trazar la línea del penúltimo defensor? Por eso fuimos a la línea de gol. Tenemos otro sistema que es de triangulación que tampoco estaba operativo por altura de cámaras", dijo González.

"Otras ligas, como Argentina, Chile, Arabia Saudita, no usan la cámara de la línea de gol. Y a veces prevalece la decisión del campo sin trazado de líneas. Cada liga tiene un formato de VAR que se quiere o se puede. Hay un formato VAR, pero cada país lo adapta a sus posibilidades o a lo que se quiere. Sí hay un mínimo de cámaras, pero hay países que no usan la cámara de línea de gol. Ahí se queda a criterio de campo y son para jugadas de gol o no gol. Tenemos lo que podemos y el VAR va a avanzando en el mundo, no solo en Uruguay", concluyó González.