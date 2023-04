Ruglio fue sancionado un mes por el Tribunal de Ética y volvió a los estados de WhatsApp

El Tribunal de Ética sancionó por un mes al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio en sus derechos como dirigente de fútbol y estará impedido de ingresar a los escenarios deportivos por ese período, además de ejercer cualquier otra de sus facultades como directivo.

El titular de los aurinegros reaccionó escribiendo un nuevo estado de WhatsApp criticando nuevamente a los árbitros y a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), entidades con las que lleva un largo tiempo enfrentado.

"Me acaban de comunicar del comité de ética de AUF que estoy sancionado por un mes en algunas de mis facultades como presidente de Peñarol a instancia de una denuncia realizada por los árbitros; árbitros que dicho sea de paso son parte de este gobierno de AUF. Claramente la medida solo busca cortar la libertad de opinión y busca que cosas como las que todos vimos este fin de semana en el Centenario y en cancha de Wanderers puedan seguirlas haciendo pero con más comodidad. A mi me sancionan y a ellos los premian con partidos internacionales. No van a poder. Van a ver que no van a poder", expresó Ruglio en el único medio que utiliza para manifestarse públicamente", expresó Ruglio.

El titular de los aurinegros llevaba dos semanas sin fustigar a los árbitros por WhtsApp ni en declaraciones públicas por un compromiso asumido de palabra ante sus compañeros de consejo directivo de Peñarol. El club había comenzado a transitar un nuevo camino de diálogo con los árbitros para alejarse de la hostil confrontación a la que Ruglio llevó, a título personal, el enfrentamiento con los jueces.

Con este nuevo estado de WhatsApp, Ruglio volvió a la carga contra los árbitros: se quejó de ver su libertad coartada, le pegó a Esteban Ostojich por el penal que le cobró a Kevin Méndez contra Plaza Colonia. dejó entrever que Nacional fue favorecido ante Wanderers en el Viera, dijo que los árbitros son premiados con designaciones a nivel internacional cuando a su entender su rendimiento en lo local es malo y termina con un tono desafiante: "No van a poder", como si la estructura arbitral y también la AUF tuvieran montado un complot en contra de Peñarol.

Ruglio ya sido denunciado dos veces por la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol en 2021 y había sido sancionado con dos advertencias.

En lo que va del año, Audaf denunció tres veces a Ruglio y ahora el Tribunal de Ética lo sancionó por un mes.

El Tribunal de Ética está compuesto por Gervasio Gedanke, Eduardo Véscovi, Ismael Blankleder y Alfredo Etchandy. Audaf pretende tener un miembro en el tribunal (tras la salida de Olivier Viera en 2020) pero esa decisión debe pasar por el Congreso de la AUF.