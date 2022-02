¿Por qué Ruglio no fue suspendido por el Tribunal de Ética de la AUF ante la reincidencia?

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, volvió a ser apercibido por el Tribunal de Ética este lunes luego de ser denunciado por la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) por declaraciones realzadas el año pasado en contra del arbitraje.

Por la misma razón, Ruglio también había sido apercibido a fines de diciembre en un hecho que se originó por declaraciones realizadas en junio del año pasado.

La segunda denuncia ante el Tribunal de Ética también se resolvió con un apercibimiento este lunes.

¿Qué dijo Ruglio para ser llevado al Tribunal de Ética? Las primeras declaraciones las hizo luego de que Nacional le ganara a Plaza Colonia en el Parque Prandi el 5 de junio del año pasado por el Torneo Apertura. "Las ven de un solo lado y las cobran volando. Es difícil así y las mil explicaciones son hermosas. Imposible competir así", dijo a través de un estado de WhatsApp. El presidente aurinegro se refirió al penal que no le habían cobrado a su equipo el miércoles de la semana anterior, justamente ante Plaza en el Campeón del Siglo por una mano de Yvo Calleros. Por esa razón, el 28 de junio, Ruglio fue denunciado ante el Tribunal de Ética saliendo el fallo a fines de diciembre con sanción de apercibimiento, es decir, una simple amonestación.

A partir de setiembre, Ruglio realizó en más de una ocasión, declaraciones que los árbitros entendieron como agraviantes.

El 18 de setiembre, tras el empate 0-0 contra Fénix, donde Esteban Ostojich no cobró un claro penal de Fabián Estoyanoff contra Pablo Ceppelini, Ruglio afirmó en un estado de WhatsApp: “Van a caer porque Peñarol es mucho más grande que todos ustedes juntos. La tienen bien armada pero se les va a terminar. Es contra todos ustedes”.

El 22 de noviembre, tras empatar 2-2 contra Cerro Largo por la 13ª fecha del Torneo Clausura, Ruglio cargó contra Daniel Fedorczuk por su expulsión al término del encuentro contra Gary Kagelmacher: “Pasó todo el campeonato y ahora era visto que en la recta final iba a pasar. Cuando los jugadores le fueron a hablar les hablaba con prepotencia, como hacen siempre. Cuando vi que lo echaba dije: ‘Bueno, es para hacerlo completo. Lo hicieron redondito lo que querían hacer’. Los jugadores están muy molestos. Les dije que hemos hecho lo que hemos podido, pero es parte de lo que hay que soportar. Hemos lidiado todo el campeonato con esto y hoy no iba a ser la excepción. Ya sabíamos que íbamos a esperar esto, pero da rabia tener que pelear contra todo armado”.

El 25 de noviembre, en la antesala del partido contra Progreso por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2021, Ruglio se expresó a través de un largo estado de WhatsApp con duras declaraciones: "Todo el fútbol uruguayo sabe para donde van a ir esos puntos y todos sabemos que el poder que tienen es tan grande que van a lograr llevarlo a comunicar la decisión (que ya la tienen) en el momento que tengan todo el panorama completo y claro. Todos sabemos lo que pasó con los árbitros este año y quienes lo manejan y su vinculación con este Ejecutivo. Nada nuevo bajo el sol. Solo que esta vez decidieron ir hasta el fondo sin medir consecuencias de imagen ni costos y cuando eso pasa en cualquier ámbito de la vida se empieza a acercar el fin. Ya todo el mundo siente asco de lo que han hecho y ya está manchado en la cabeza de todos los actores del fútbol. Hoy nos jugamos una final y a pesar que sabemos que solo jugamos contra 11 tenemos que estar concentrados en ganar y no protestar. No nos sirve perder foco del partido con algo que sabemos que aunque protestemos lo van a hacer igual, porque sabemos que ahora van a intentar terminar lo que empezaron. Juntos podemos, juntos no nos ganan ni jugando con 20. Vamos nosotros y a dejar la vida hoy. Peñarol y corran perros".

La nueva denuncia entró en noviembre al Tribunal de Ética que recién se expidió este lunes.

La pregunta que quedó flotando en el aire fue, ¿por qué Ruglio, ante la reincidencia, no recibió una sanción mayor?

Fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dijeron a Referí que el pedido de disculpas que realizó Ruglio al presidente de Audaf Yimmy Álvarez y al secretario Héctor Bergalo y la aceptación de las mismas por parte de estos, fue clave para atemperar una sanción mayor.

Audaf presentó las declaraciones transcriptas como prueba de los dichos agraviantes de Ruglio. Ese compareció ante el Tribunal el 27 de enero y según el fallo al que accedió Referí expresó y reiteró que "no agravió el honor de los árbitros, que no fue su intención hacerlo, pero que defiende el derecho a poder expresarse y entiende que los fragmentos de prensa agregados a la denuncia no reflejan lo que él opina".

Fue entonces cuando el Tribunal entendió oportuno que las partes hablaran vía Zoom. "Luego de un intercambio quedó claro que los denunciantes aceptan las disculpas del caso", consignó el fallo en sus resultandos.

El ánimo del Tribunal fue el de "componer" la situación entre las partes entendiendo que la discusión no estaba centrada en los hechos sino en la "interpretación" de los mismos.

"El Tribunal entiende que el Sr. Ruglio ha incurrido en cierto exceso en sus declaraciones, seguramente producto de la pasión, que resultan inconvenientes además por su alta investidura, pero ha quedado claro que su intención no ha sido menoscabar la moral de los árbitros ni realizar ataques personales. Se releva también que el denunciado cuenta con un antecedente reciente", terminó diciendo el fallo.

El Código de Ética se aprobó recién en noviembre del año pasado. Hasta ese entonces, el Tribunal de Ética estaba aplicando el Código Disciplinario y fue bajo ese cuerpo normativo que sancionaron por primera vez a Ruglio con un apercibimiento.

El artículo 38 del nuevo Código de Ética prevé cuáles son las sanciones que se le puede aplicar:

"El conjunto de sanciones disponibles por el Tribunal de Ética serán:

a. Advertencia.

b. Amonestación o apercibimiento

c. Suspensión temporal a partir de un mes y hasta un máximo de cinco años.

d. Prohibición de ingreso a estadios o zonas de estadios por un tiempo mínimo de un mes y hasta un máximo de cinco años.

e. Prohibición de asistencia a eventos vinculados al fútbol distintos a los partidos.

f. Reparación de la ofensa moral (la cual no comprende ni determina reparación en términos económicos).

g. Restitución de beneficios económicos o de otra índole recibidos.

h. Devolución de premios.

i. Multa económica a partir de U.R. 10 (diez Unidades Reajustables) hasta U.R. 1.000 (mil Unidades Reajustables).

j. Para los casos de cohecho, corrupción, malversación de fondos, apropiación indebida, la multa estará entre un mínimo de 1.000 U.R. (mil Unidades Reajustables) y un máximo de 5.000 U.R. (cinco mil Unidades Reajustables).

k. Programas de formación o reeducación.

l. Servicios comunitarios dentro del ámbito del fútbol u otros.

m. Expulsión de toda actividad o vínculo con el fútbol.

Por su parte, el artículo 42, establece qué puede ocurrir en casos de reincidencia: "Ante la reiteración y magnitud de sanciones a una misma persona, el Tribunal podrá decidir, a partir de la tercera sanción, expulsarla del ámbito del fútbol. A los efectos de la contabilización, un fallo sancionatorio será equivalente a una sanción, independientemente de si la persona cometió más de una infracción".