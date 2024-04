¿Qué es la ornitofobia? El miedo que tiene Giannina Silva y le genera pesadillas

La modelo y conductora de televisión Giannina Silva visitó este miércoles el programa Sonríe, te estamos grabando de Canal 10, con la conducción de Noelia Etcheverry y Jorge Piñeyrúa.

Durante la entrevista, la figura de Canal 4 y conductora de Vamo Arriba, habló sobre uno de sus mayores miedos: los pájaros. Una condición que se conoce como ornitofobia y es el un miedo irracional hacia las aves. "Yo cruzo la calle por los pájaros", señaló.

Durante el programa compartieron un clip en el que mostraron diferentes momentos en los que Silva se ha referido a la ornitofobia en televisión, como durante su participación en Maybelline Model como en móviles para Buen día Uruguay.

"He tenido pesadillas con eso. En algún momento lo voy a tratar. Hago terapia yo, soy pro-terapia, y trato algunas cosas que considero que están primero. Antes que las palomas. Porque si veo una paloma y no me gusta, cruzo. Primero tengo que acomodar algunas cositas", dijo con humor Silva.

Luego, explicó más detalladamente lo que le sucede con estos animales. "No me gusta para nada todo lo que es gallos, gallinas, palomas, aves en general. Los chiquititos no me molestan tanto, pero esos que abren las alas así y se ven las plumas. Contradictorio, porque en el Carnaval me pongo un montón de plumas y no me molesta", dijo Silva, quien además es una de las vedettes de la comparsa C1080.

La figura televisiva contó que en ocasiones, cuando va a comer en un lugar en el exterior sus amigas o exparejas la debieron ayudar ante algún pájaro o paloma que se acercara a la mesa. "Han tenido que ayudarme para que no se acerquen porque en la tele lo cuento con gracia y trato de reírme pero me entra una desesperación que la paso mal", sostuvo.