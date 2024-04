Giannina Silva habló sobre las críticas negativas que recibe y lo que hace para soportarlas: "Se meten con mi trabajo, con mi vida"

Giannina Silva es una de las figuras con mayor exposición en los medios uruguayos, por lo que es recurrente que su nombre y su imagen aparezca en diferentes espacios vinculados a ellos y, de paso, atraiga las miradas y los comentarios del público. En estos días, la comunicadora uruguaya pasó por el living de Vamo arriba que es domingo —la versión dominical del matutino que ella misma integra en Canal 4 durante la semana— y reveló hasta qué punto la afectan las críticas que recibe y cuál es el consejo que le dio un famoso cercano a ella.

"Me duele (la crítica). Y me ha pasado. Lo siento así porque lo vivo en carne propia. Hay momentos en los que la gente me mata. Y me pregunto por qué. Uno no es moneda de oro para gustarle a todo el mundo, está clarísimo, pero se meten con mi trabajo, con mi vida", comentó Silva en la mesa del programa, en la que también estaba su excompañero en Algo Contigo, Luis Alberto Carballo.

"Hay un montón de energía volcada (en los comentarios negativos). Trato de pensar que puedo no gustarle a alguien, pero que el problema está en el otro. Trato de pensarlo así. Críticas constructivas soy de recibir. Entiendo que en este rubro, en esta carrera, tengo mucho que aprender, así que si viene una persona que me quiere aconsejar, lo recibo. Luis (Carballo) lo sabe porque es una persona que me conoce mucho, con la que hablo mucho, y él lo sabe: es crecer y evolucionar. Pero él también me las dice con cariño y para que crezca", agregó.

"Pero matarme así como así, me termina doliendo", concluyó la comunicadora, a lo que Alejandro "Lali" Sonsol acotó que siente, en muchos casos, que las personas públicas reciben cincuenta mensajes de felicitaciones y un mensaje negativo, y se quedan con este último por el peso que tiene.

"Te quedás con eso, sí", remató Silva.