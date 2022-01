Ruglio pidió paz para el clásico y recordó que en sus épocas de hincha las peleas eran distintas

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, hizo un pedido a los hinchas de su club para evitar todo tipo de incidente en el clásico que este miércoles se jugará a la hora 19:00 en el Campus de Maldonado en un nuevo amistoso de pretemporada.

"Que mañana sea todo en paz, hay un viaje muy largo, es una locura todas las cosas que han pasado en el último tiempo", dijo Ruglio en declaraciones a Último al Arco de Sport 890 refiriéndose a los asesinatos de un hincha de Nacional y otro de Peñarol en los primeros días de enero en incidentes perpetrados en la vía pública.

"Es un deber de nosotros decir que ya las peleas en el fútbol no son como tuvimos todos los que alguna vez fuimos hinchas, o capaz que no todos, pero alguno sí, pero que eran cosas mucho más controladas. Hoy hay familias que quedan arruinadas de por vida y la obligación de los que estamos al frente de estas cosas es decir que no son chistes, son familias que quedan en el camino. Por favor, todos los que vayan cuenten hasta diez antes de tener un problema, vayan a ver su club, vuelvan en silencio. Si se cruzan en un ómnibus o alguna parada convivan de forma civilizada con el rival. Lo habla un tipo que es muy pasional, que alguna vez tuve algún lío, pero que eran otro tipo de cosas, totalmente diferente a lo de ahora donde se arruinan familias para siempre con cosas que no tienen vuelta atrás. Todos cuenten hasta 150 antes de tener el mínimo problema que hoy en día no se sabe en qué termina. Ojala tengamos un clásico en paz, es en el interior del país y es fundamental seguirlos jugando y es fundamental que no nos gane el 0,05%", expresó.

Después de los asesinatos, la dirigencia de Peñarol repartió folletos a los hinchas previo al partido contra Barracas Central en el Campus de Maldonado instando a sus parciales a que no entonaran ningún cántico celebrando muertes de hinchas rivales, tal como había acontecido en el partido entre Peñarol y Trouville por la Liga Uruguaya de Básquetbol.

"Podemos intentar bajar mensajes de calma y razonar que es lo que estamos haciendo los clubes, después hay que trabajar en la educación. Muchas veces se habla de que por repartir un folleto no va a cambiar nada y puede que tengan razón, pero algo hay que empezar a hacer y esas son las herramientas que podemos tener al día de hoy. Lo otro es un tema de educación que llevará años a todos cambiar nuestras cabezas. Pero ya no es un lío que a lo mejor te comías unas horas detenido y después no pasaba nada porque eran líos normales y chicos que terminaban ahí. Hoy en día se está jugando con la vida de la gente, se arruina a una familia para toda la vida y por eso los que estamos al frente de los clubes tenemos que hacer mucho hincapié en eso para que vaya entrando de a poquito y vaya cambiando aunque mucha gente diga que no sirva de nada", expresó Ruglio.

Los cánticos de los hinchas de Peñarol celebrando muertes se entonaron fuerte y durante muchos minutos en el clásico del sábado en el Estadio Centenario. Por esa razón, Fiscalía tomó cartas en el asunto y trabaja para identificar a parciales para enviarlos a la lista negra que lleva la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Fiscalía también investiga a hinchas de Nacional por los cánticos entonados en el clásico de básquetbol disputado el pasado viernes y por un incidente que hubo en la Colombes entre los propios parciales tricolores.

"No vi a cantar a gente en la Olímpica como capaz que no cantó gente que estaba en la Ámsterdam, eso no es por el lugar donde vayas. Es un tema que como todo cambio de cabeza va a costar tiempo, las cosas no cambian de un día para el otro y esperemos que mientras no cambie no cueste más vidas porque eso no tiene solución, por eso insistimos tanto en estos mensajes", concluyó Ruglio.