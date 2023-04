"Tus estados de whatsapp son una constante generación de violencia": un nuevo estado de Ruglio y la crítica de una hincha de Danubio

"Fui y vine al Campeón del Siglo con camiseta de Danubio, pasé caminando entre hinchas de Peñarol y no recibí un insulto. Ojalá algún día esto se normalice y no nos sorprenda, ni tengamos miedo de caminar con nuestros colores", escribió el sábado la usuaria de Twitter @la_vitolica, hincha de Danubio luego de la visita de su equipo al Campeón del Siglo donde Peñarol ganó 2-0 en partido correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Apertura.

Poco después, al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio le hicieron llegar ese tuit.

Ruglio lo usó para escribir un nuevo estado de WhatsApp en el que escribió: "Ojalá vuelva la época en la que si te metías con familia o patoteabas a gente que no quería problemas ni estaba buscando un lío eras un cobarde y no un guapo. Mucho orgullo de leer esto, bien por la gente de nuestro club. Esto ayuda a que las familias vuelvan a los estadios".

El presidente de Peñarol se mostró así radiante por el comportamiento de los hinchas de Peñarol que se cruzaron con sus pares de Danubio, quienes ocuparon la tribuna Guelfi el sábado.

Sin embargo, la tuitera le dio una respuesta lapidaria al posteo de Ruglio en su estado de WhatsApp: "Me llegó la captura que Ruglio usó mi tuit en sus famosos estados de whatsapp. Ojalá también le llegue este mensaje: Ignacio, tus estados de whatsapp son una constante generación de violencia que no suma a que las familias vayan a la cancha. Más autocrítica y menos espejitos".

Ante las reacciones que generó este tuit, la hincha de Danubio expresó: "Por eso lo destaco. Siempre que jugamos ahí hay algún problema con el operativo, hoy no pasó nada. O al menos no me enteré".

"Yo nunca dije que fui tranquila, sí destaqué que a diferencia de otros partidos ahí, no me insultaron. Pero nunca voy a ir tranquila si hace 20 años patotearon a mi hermana con 13 años saliendo del Centenario por llevar una bandera de Danubio. Mirá que parezco idiota pero no eh", le respondió a un hincha de su equipo que la cuestionó.

Cuando un hincha le dijo que les habían tirado piedras, respondió: "Sí, lamentablemente hay gente que tira piedras en todos los equipos. Nos pasa siempre cuando recibimos a Peñarol y Nacional en Jardines".