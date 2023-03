Sigue la guerra entre Ruglio y los jueces y lo denunciaron por tercera vez; ¿qué ocurrió en las otra dos?

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue denunciado por tercera vez por los árbitros y tendrá que afrontar otro caso en el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por sus expresiones en contra de los jueces y "supuestas teorías conspirativas" contra su club.

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) envió una nota al Colegio de Árbitros en la que denuncia "las recientes declaraciones realizadas nuevamente por parte del presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio".

"El antes mencionado continúa expresando en medios de comunicación y redes sociales supuestas teorías conspirativas y errores continuos para con su club, es constante en su proceder (tercera denuncia de idénticas características), poner en duda la transparencia del arbitraje, cuestionando y criticando las decisiones tomadas en campo de juego. Asimismo, incluso más complejo es que al día de hoy el antes mencionado encubre sus posibles decisiones dirigenciales con teorías de 'ayuda' para con el clásico rival", dice textualmente la nota que fue firmada por el presidente Yimmy Álvarez y secretario Héctor Bergaló.

Esta es la nota presentada por la gremial:

Denuncia de Audaf contra Ruglio

El tema seguirá su curso y será derivado al Tribunal de Ética que es quien actúa en estos casos.

Este denuncia de los árbitros la plantean una semana después que la gremial advirtiera que hace un año pararon por un “clima hostil muy similar” al actual, y que alteró la paz en el fútbol uruguayo.

Junio 2021: primera denuncia de Audaf contra Ruglio

El primer caso denunciado por la gremial contra el presidente de Peñarol fue el 28 de junio de 2021.

En ese momento, Ruglio realizó una serie de declaraciones contra los árbitros luego del empate 0-0 ante Plaza Colonia del 2 de junio, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2021.

En ese encuentro, Diego Riveiro no advirtió una mano de Yvo Calleros en una pelota que tenía destino de red sobre el final del partido.

Cuatro días después, cuando Nacional venció de visitante a Plaza Colonia con un gol de penal de Gonzalo Bergessio, Ruglio escribió en un estado de WhatsApp: "Las ven de un solo lado y las cobran volando. Es difícil así y las mil explicaciones son hermosas. Imposible competir así".

Luego, en distintos medios, el titular aurinegro, siguió mostrándose crítico con los árbitros.

En la nota de la denuncia de Audaf a Ruglio, el gremio de los árbitros expresó: "Este señor otorgó varias notas poniendo en duda la transparencia del arbitraje, cuestionando y criticando las decisiones tomadas en campo de juego, y haciendo comentarios en referencia a teorías conspirativas y errores continuos para con su club".

En diciembre, el Tribunal de Ética resolvió reducir la sanción a un apercibimiento al presidente de Peñarol.

Noviembre 2021: segunda denuncia de Audaf contra Ruglio

En el segundo semestre de 2021 el presidente de Peñarol volvió a arremeter contra los árbitros y la gremial, acumuló declaraciones y las denunció todas juntos en noviembre. Todo esa documentación volvió a la órbita del Tribunal de Ética, cuando aún estaba a estudio el caso de junio-

Estas fueron las frases que denunciaron los árbitros:

El 18 de setiembre, tras el empate 0-0 contra Fénix, donde Esteban Ostojich no cobró un penal de Fabián Estoyanoff contra Pablo Ceppelini, Ruglio afirmó en un estado de WhatsApp: “Van a caer porque Peñarol es mucho más grande que todos ustedes juntos. La tienen bien armada pero se les va a terminar. Es contra todos ustedes”.

El 22 de noviembre, tras empatar 2-2 contra Cerro Largo por la 13ª fecha del Torneo Clausura, Ruglio cargó contra Daniel Fedorczuk por su expulsión al término del encuentro contra Gary Kagelmacher: “Pasó todo el campeonato y ahora era visto que en la recta final iba a pasar. Cuando los jugadores le fueron a hablar les hablaba con prepotencia, como hacen siempre. Cuando vi que lo echaba dije: ‘Bueno, es para hacerlo completo. Lo hicieron redondito lo que querían hacer’. Los jugadores están muy molestos. Les dije que hemos hecho lo que hemos podido, pero es parte de lo que hay que soportar. Hemos lidiado todo el campeonato con esto y hoy no iba a ser la excepción. Ya sabíamos que íbamos a esperar esto, pero da rabia tener que pelear contra todo armado”.

El 25 de noviembre, en la antesala del partido contra Progreso por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2021, Ruglio se expresó a través de un largo estado de WhatsApp con duras declaraciones: "Todo el fútbol uruguayo sabe para donde van a ir esos puntos y todos sabemos que el poder que tienen es tan grande que van a lograr llevarlo a comunicar la decisión (que ya la tienen) en el momento que tengan todo el panorama completo y claro. Todos sabemos lo que pasó con los árbitros este año y quienes lo manejan y su vinculación con este Ejecutivo. Nada nuevo bajo el sol. Solo que esta vez decidieron ir hasta el fondo sin medir consecuencias de imagen ni costos y cuando eso pasa en cualquier ámbito de la vida se empieza a acercar el fin. Ya todo el mundo siente asco de lo que han hecho y ya está manchado en la cabeza de todos los actores del fútbol. Hoy nos jugamos una final y a pesar que sabemos que solo jugamos contra 11 tenemos que estar concentrados en ganar y no protestar. No nos sirve perder foco del partido con algo que sabemos que aunque protestemos lo van a hacer igual, porque sabemos que ahora van a intentar terminar lo que empezaron. Juntos podemos, juntos no nos ganan ni jugando con 20. Vamos nosotros y a dejar la vida hoy. Peñarol y corran perros".

Ese año el campeón del Uruguayo fue Peñarol.

El resultado de esa denuncia: en febrero de 2022, el Tribunal de Ética lo apercibió por segunda vez consecutiva en tres meses.

¿Por qué Ruglio, ante la reincidencia, no recibió una sanción mayor? Un pedido de disculpas que realizó Ruglio al presidente de Audaf Yimmy Álvarez y al secretario Héctor Bergalo y la aceptación de las mismas por parte de estos, fue clave para atemperar una sanción mayor.