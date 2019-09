El Himno Nacional entonado por la mascota de Los Teros y lo mejor del triunfo celeste

La histórica victoria de Uruguay ante Fiji 30-27 en el estreno del Mundial de Rugby de Japón, en la madrugada de este miércoles de Uruguay, generó reacciones en todo el mundo y reconocimientos por el éxito de los celestes.

Las imágenes del estreno repicaron de un lado a otro, y destacaron el valor de los jugadores uruguayos.

También un video del Twitter oficial de la Copa del Mundo con la presentación de los equipos previo al partido, en el que la mascota de Uruguay, un niño japonés entona el Himno Nacional.

Amazing moment as @rugbyuruguay's mascot sings along during the national anthem #RWCKamaishi #FIJvURU @LandRoverRugby #LandRoverRugby pic.twitter.com/ODds5r1sw0