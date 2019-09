Los 10 mandamientos que deben cumplir Los Teros ante Fiji

Los Teros debutan en el Mundial de Rugby Japón 2019 este miércoles, a la hora 2.15 ante Fiji. Es un encuentro difícil, en el que el equipo uruguayo no es favorito: de hecho, el último enfrentamiento ante los fijianos fue hace un año y terminó en derrota 66-7. Además, el último antecedente mundialista fue una victoria fijiana 47-15.

Un partido parejo ya sería un objetivo cumplido. Sin embargo, el plantel tiene este partido entre ceja y ceja, y busca “shockear al mundo”, como ellos han dicho varias veces, con un triunfo.

Y si bien es muy difícil, a diferencia de los partidos con Australia y Gales tiene una oportunidad, si hace todo bien y se encuentra con errores del rival.

En esta nota, 10 puntos que el equipo debe cumplir para ir por la hazaña.

1) Obtención de pelota

Está escrita en reglas de oro en el plan de juego de Uruguay. Si tienen alguna chance de ganar el partido debe ser con un porcentaje de obtención cercano al 100%. 90% sería lo mínimo aceptable. Menos obtención de las pelotas propias implicará desordenarse, tener que defender por períodos prolongados ante un equipo que le encanta atacar sin esquema, y sobre todo, no poder controlar el ritmo de juego.

2) Asegurar el line

En el line Utuguay tiene altura y opciones para lograr obtener sus pelotas: dependerá de una buena coordinación entre el tirador y los saltadores. En el line defensivo habrá que disputar la pelota arriba para complicar el lanzamiento. Y asegurar la zona de trancisión, entre el final del line y el primer defensor abierto: allí han lastimado a Uruguay en otros partidos internacionales.

3) Asegurar el scrum

En el scrum es más difícil porque es se siente más la diferencia de peso: el pack de Uruguay tiene 817 kg contra 891 de los fijianos. Trabarse y no ceder ni un centímetro será el objetivo en el scrum defensivo, y sacarla lo más rápido posible en el ofensivo. Para acostumbrarse a la diferencia de kilos, en la preparación el equipo suplente entrenaba con 10 jugadores en el scrum.

4) Control del juego y kicks

El equipo deberá tener muy claro el juego por zonas. En campo propio deberá desgastarse lo mínimo imprescindible, sobre todo en los últimos 22 metros, y salir de ahí lo más rápido posible. Pero debe ser clínico con el pie: los kicks deben irse afuera con distancia para evitar lines rápidos, y si se la deja adentro se debe poder disputarla arriba, o patear al fondo y hacer una presión sumamente organizada. Porque es lo que más le gusta a los fijianos, salir de campo propio con pelota en mano y metros para correr e imponer su físico.

5) Defensa

Seguramente Fiji se largue a jugar mucho más que contra Australia, un partido en el que ante todo apeló al orden táctico, a usar mucho el pie y no desgastarse en campo rival. Ahora hará 12 cambios, por lo que es esperable que los suplentes no tengan tanto orden como los titulares. Además, el hecho de ser favoritos hará que arriesguen más y lancen su clásico juego de vértigo.

El tackle tiene que ser el primer ladrillo del juego celeste. Sin tackles decisivos, Fiji construirá su juego veloz y hará destrozos. Pero además se debe salir a ser protagonista con la defensa. Presionar arriba, no darle segundos a los portadores rivales para que puensan pensar, que en las puntas los backs envuelvan y corten opciones de pases largos. Claro que eso se tiene que hacer con orden: un tackle roto sin cobertura atrás será sinónimo de try,

6) Actividad defensiva

Se necesitará muchísima actividad defensiva: no solo tacklear sino intentar el doble tackle, ya que una de las principales virtudes de los fijianos es el offload, o pase en el contacto. Por eso, es necesario que un jugador tacklee abajo y otro envuelva los brazos para impedir el pase. Eso implica tacklear y ponerse de pie rápidamente, para no generar inferioridad numérica, o cuando la oportunidad está planteada, enlentecer la salida de la pelota cuidándose de no cometer penales.

7) Disciplina

Precisamente, la disciplina es un aspecto clave. Cometer muchos penales implicaría defender mucho tiempo en campo propio, perder el control del ritmo de juego, y darle herramientas al rival para jugar cómodo. Además, daría la oportunidad a que Fiji apueste a una de las jugadas que más daño le ha hecho a Uruguay en el rugby internacional: el maul.

8) Defensa del maul

Se ha trabajado muchísimo en la preparación, pero no es garantía de que funcione. Es la formación donde la diferencia de peso más se hace sentir.La clave estará en no dejar que se arme el maul rival: atacar a los levantadores del saltador para que no pueda armar la plataforma que impulsa, u obligar al hooker, con una buena defensa en el aire, a que tire a la posición 1 o 3, donde es más difícil armar un maul fuerte. Una vez que el maul está armado, es muy difícil de defender para un equipo más liviano.

9) Finalmente, jugar

Si se cumple con todo lo anterior, debería darse un partido lento, cortado, de pocos espacios, al menos en campo uruguayo. Y Los Teros deberían poder tener la pelota en campo rival. Y ahí sí, largarse a hacer el juego que saben, y generarle problemas a Fiji. Asegurar la pelota en el ruck -el rival buscará recuperar la posesión allí-, lograr liberaciones rápidas y permanente movimiento de pelota hasta generar el desorden, pero también alternarlo con ataques verticales cerca del eje y evetualmente juego corto. Si pueden mantener esa movilidad y velocidad durante varias fases, el espacio aparecerá.

10) Convencerse de la oportunidad

Si hay algo en lo que este equipo no le cede la derecha a nadie es en el convencimiento: es su marca registrada, que le permitió llegar al sitial de privilegio donde está hoy. A eso le acompañó en los últimos cuatro años un plan de juego moderno y un trabajo de destrezas profundo, ayudado por la preparación más profesional que permite trabajar más en los detalles. Y en los últimos meses, una preparación física de primer nivel.

Los objetivos a largo plazo

Nada de eso asegura resultados, porque los rivales también crecen e incluso más rápido. Pero sí le permite a Uruguay estar más a la altura del nivel de competencia que en 2015, por ejemplo. La mayor diferencia con los rivales ya no estará ahí, sino en el roce de alta competencia y en los años de profesionalismo. Lo segundo solo se puede remediar con años de trabajo, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que deberán acostumrbarse a ser profesionales desde la adolescencia. Pero para conseguir lo primero, es clave este Mundial: mostrar que el equipo puede competir con rivales de primer orden, y que por eso, en los próximos cuatro años, merece partidos ante este tipo de selecciones. Ahí está el principal objetivo, y no depende 100% de una o dos victorias. Y si estas vienen, serán consecuencia de que se cumplió con todo lo anterior.