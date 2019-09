¿A qué van Los Teros al Mundial? Hablan dos de sus referentes

Bienvenidos a Medioscrum, el podcast de rugby de El Observador. Charlas en profundidad sobre rugby, para que conocer detalles de cómo piensan los protagonistas sobre lo que luego pasa en la cancha

En este primer episodio hablamos con Diego Magno y Gastón Mieres

Diego Magno es el jugador con más partidos en la historia de Los Teros (90), con tan solo 30 años. Debutó con solo 19, y desde allí estuvo siempre en el equipo.

Mieres no se queda muy atrás: tiene 67 partidos en selección, desde 2010.

Para los dos es su segundo Mundial, luego de defender a Los Teros en Inglaterra 2015. Y también son dos de los 11 jugadores que este año viajaron a Estados Unidos a jugar en la nueva liga profesional de ese país.

Sobre sus sueños para el Mundial, sobre la experiencia de vida en Estados Unidos y sobre sus planes para el futuro, hablamos con Diego Magno y Gastón Mieres en el podcast Medioscrum.

Algunos de los momentos más interesantes de la charla

Cómo es hacer yoga y meditación para un plantel de rugby

Mieres: A los gordos les debe costar un poco más (risas), pero está buenísimo. El rugby es un deporte muy exigente en lo físico, y estas técnicas son un mimo al cuerpo, que también hay que cuidarlo. Nos ha hecho muy bien para la recuperación de la cabeza para estar recuperado para la siguiente sesión dura.

Magno: El yoga es más preparado para la meditación y elongación. Craig White dice que para recuperar el cuerpo primero hay que recuperar la mente, que maneja los estímulos del cuerpo. Nos sirvió y hasta muchos lo tomaron para hacerlo con algo más individual.

El rol de Craig White, el preparador físico galés

Mieres: Craig fue un giro de 180 grados. La primera vez que vino fue al Mundial anterior. Vino, y rápidamente cambió el esquema de la semana,. Quizás acá entrenamos sin tener mucha idea de cómo llevar las cargas, era todo al 100%. Vino a bajar la pelota y decir los días que son a full son a full en serio, pero los de baja son para recuperar. Cambió el paradigma.

Magno: La clave es cómo le transmite al jugador. Ante alguien con tanta experiencia, querés dejar tu 100% y como grupo nos vino bárbaro. Ademas de todo lo que podemos decir como profesional, tiene la capacidad de sacar a todos de la zona de confort. Somos uruguayos, tenemos la tendencia a ponernos en una situación cómoda. El cambio asusta. Craig tiene la capacidad de presionar en el buen sentido. Había sesiones al quiebre, con ganas de decir me voy. Pero después te dabas cuenta que hecho cuatro pasadas más. Lo mismo con el staff, la sinergia de cómo trabajo para nosotros. Vino gente nueva con Craig. Vino Ben Pollard, que estuvo con Inglaterra para el análisis de GPS en el mundial pasado. También Simón y Dean, pasantes, que vinieron a hacer experiencia. Craig los convenció, Ben trabaja en Saracens. Es como trabajar en Real madrid y venir a Torque, con todo respeto para Torque. Nos llevaron a otro nivel, real. El staff trabajó mejor, muy centralizado, todos teníamos un profe al lado. Mira que lo puteábamos hasta en chino. Tuvo sus cortocircuitos con la cocina, pero el tipo logra que cuando llegan las mediciones, Tone está dos kilos encima en músculo, los que tienen que bajar de grasa bajan de peso.

¿Cómo fue la experiencia de jugar en EEUU?

Magno: Nosotros vivíamos todos el la misma casa. Al principio el técnico no quería una villa de uruguayos, quería mezclar. Pero le bastaron dos prácticas para darse cuenta que somos más sociables que nadie, cero problema de integración. Nuestra casa es la sede, de hecho este año entregan todas las casas y la nuestra es la única que se mantiene, va a ser el centro de reunión. Ellos valoran lo que nosotros nos involucramos. Desde que armamos las butacas del estadio o las carpas para los eventos, nosotros cuatro. Por eso nos propusieron entrenar también la academia.

El nivel del torneo estuvo bueno y va a seguir creciendo. Lo comparábamos con la competencia de selección y un Uruguay-Canadá capaz es de mejor nivel, pero no es todos los fines de semana. Este año va a ser mucho más duro, hay jugadores de muy buen nivel, Bastareaud, Armitage, un par de exAll Black.

Mieres: Quedaron contentos conmigo y con el Colo Leivas, la experiencia fue muy buena, queríamos quedarnos una temporada más. Fue el primer año en la liga y por lo que estamos viendo se nota que le van a meter mucho más, habrá un salto en el equipo, en lugar de entrenamiento, recuperaciones.

¿Cómo fue la decisión de renovar teniendo en cuenta que el año que viene se vienen la Super Liga Sudamericana, con las franquicias uruguayas Peñarol y Nacional?

Magno: Tenemos un grupo de Whatsapp de Uruguayos en la MLR, y todos nos volvimos con ofertas. Yo lo que pensé fue hablar con Pino, que es el promotor de la Liga Americana, y originalmente me había propuesto ir para allá. Por eso le dije que quería saber si querían que aportáramos acá. Porque lectura podía ser que decíamos "arréglense como sea". Yo dije si hay que acompañar acá lo vamos a hacer. Hay que ser agradecido, nosotros teníamos un contrato con la URU hace tiempo. Hace años siempre apoyamos esto, entonces era irnos cuando viene el real cambio, lo que luchamos toda la vida, poder ser profesionales. Pero la idea es poder incluir a jugadores más jóvenes, por ejemplo incluye becas de universidad. Y nosotros tenemos una oferta tentadora en cuanto a la experiencia de vida. Lo hablé con Pino y me dijo: "Dieguito, andá tranquilo, nadie ta va a decir que te tenes que quedar". Al día siguiente firmé contrato.

Mieres: Nos manejamos todos bastante similar, antes de tomar cualquier decisión lo hablamos con Pino y con la URU. Estamos agradecidos de la oportunidad que pudimos aprovechar, pero para dejar todo mas claro lo hablamos. Me dio para adelante y me dijo que la decisión que tomara la iba a respaldar.

¿Se retirarán tras el Mundial?

Magno: Yo tengo claro que no me voy a retirar en Japón. Me encantaría que mi retiro sea en Uruguay. Y porque todavía tenemos para aportar. Obviamente hay diferentes aportes, hoy hay chicos de 23 años que se vienen ganando su lugar y van a llevar la derecha en el próximo proceso. Pero además con las franquicias se va a potenciar. Los Teros se van a juntar jugadores buenos, no va a ser un equipo estable como hasta ahora. Va a ser mas difícil llegar a Los Teros. Eso va a potenciar a Los Teros, a nosotros nos va a hacer más difícil llegar pero cuando jueguen Los Teros va a ser a mejor nivel.

Es imposible limitar por la cantidad de jugadores que tenemos. A argentina le pasa, hay controversias, jugadores como Isa que quedan afuera. Si nosotros lo hiciéramos sería lapidario. Peñarol y Nacional van a ser encarados a un jugador joven, para que cuando lleguen las eliminatorias tengan más experiencia.

Mieres: Lo venía pensando en el último año. Soy un apasionado del rugby, agradecido haber sido parte de la selección por tantos años, sobre todo por lo que es el grupo. Ese grupo siempre tira tanto que retirarse después del Mundial me iba a lamentar un poco. La idea es seguir hasta donde den las patas. No sé si llegaré al otro.

¿Cuál es el objetivo en el Mundial? Meneses ha dicho de que se debe ir a ser protagonistas

Magno: Eso va a atado a que si vamos a dudar al Mundial, a mirar, vamos a estar en problemas. Nuestra actitud tiene que se ir a buscar desde la primera pelota a la última. En cuanto a resultados siempre dijimos que nuestro objetivo siempre fue ganar un partido. El foco está en Fiji. Hacer lo imposible para ganarle. Sabemos que es complicado, que tiene estrellas, pero también que tienen puntos vulnerables. Gales y Australia no tienen grietas, es muy difícil quebrarlos, pero en el caso de los dos primeros tenemos una oportunidad. Con Georgia, un signo de necesidad es que hayan citado a Gorgodze. No lo he visto todavía, pero se ve que precisan algo más, y que él les da un plus. Georgia tiene que ser un objetivo, pero como consecuencias de cómo juguemos. No somos Argentina que ganar o perder es un fracaso. Acá todavía no llegamos al punto que una victoria o una derrota en el Mundial sea eso, sí en la eliminatoria. Si no llega a pasar eso no vamos a ser ejecutados y pasa a ser un fracaso el Mundial. Ojala en los próximos años sea un fracaso no ganar, sin sacar la ambición de todos nosotros que queremos ir a ganar.

Mieres: Creo que es clave salir a ser protagonistas. Sabemos que es un grupo durísimo, similar al anterior. Cuando lo veíamos ya decíamos: ya decia: fah, otra vez el mismo. Con Fiji tenemos el antecedente del año pasado, que fue un partido duro, quizás no fue el mejor partido ni el mejor momento. Ese resultado no es la diferencia que hay. El contexto del mundial va a ser diferente, creo que hay oportunidades en los dos, son vulnerables. Cuando los fijianos están motivados le salen todas y son difíciles de enfrentar, pero tienen puntos débiles. Son un equipo muy individual, Uruguay con un sistema claro puede tener su oportunidad. Georgia va a ser duro en los forwards, súper áspero, pero Uruguay siendo protagonista, moviendo la pelota, va a tener oportunidades.