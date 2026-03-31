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"Fueron por el último modelo": delincuentes protagonizaron robo piraña en local de Carrasco y se llevaron celulares por US$ 20 mil

Los delincuentes ingresaron a una tienda en Arocena y Gabriel Otero, destrozaron exhibidores y escaparon en moto

31 de marzo de 2026 14:41 hs
PIRANACARRASCO

Dos delincuentes protagonizaron un robo piraña en un comercio de venta de celulares ubicado en las calles Arocena y Gabriel Otero, en el barrio Carrasco, y se llevaron varios dispositivos de alta gama que estaban en exhibición.

Según la información consignada por Telenoche (Canal 4), los asaltantes llegaron en moto e ingresaron al local con los cascos puestos, lo que les permitió mantener sus rostros cubiertos durante todo el episodio.

Una vez dentro, rompieron una vitrina con un martillo y tomaron varios celulares que se encontraban a la venta. Tras concretar el robo, salieron del comercio y escaparon rápidamente en el birrodado.

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Las autoridades manejan la hipótesis de que los delincuentes habrían estado en el local aproximadamente una hora antes del asalto, consultando por distintos modelos de celulares, lo que sugiere una posible planificación previa.

El testimonio de la empleada

La única trabajadora presente en el comercio al momento del robo relató al consignado medio que los delincuentes actuaron con rapidez y violencia. “Fueron por el último modelo”, afirmó sobre los equipos hurtados.

Empezaron a golpear la vitrina y yo les empecé a gritar que no robaran y que se fueran”, contó la mujer. Según explicó, tras destruir el primer exhibidor, los asaltantes “siguieron avanzando”, lo que le generó temor sobre cómo podía escalar la situación.

De acuerdo con la empleada, el valor de lo robado supera los US$ 20 mil.

Tras el episodio, reclamó mayor presencia policial en la zona: “Vamos a hacer que haya un 222 o algo para que haya presencia”, señaló.

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