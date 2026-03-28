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Robo piraña en una farmacia de Avenida Italia: hubo un detenido

Los delincuentes llegaron en dos motos y se llevaron perfumes importados

28 de marzo de 2026 13:23 hs
Patrullero de la Policía de Montevideo
Patrullero de la Policía de Montevideo Inés Guimaraens

Cuatro personas robaron perfumes en la farmacia San Roque, ubicada en Avenida Italia y Comercio en Montevideo, y terminaron con uno de los involucrados detenido y un revólver calibre 22 incautado.

Según el relato de la víctima, los cuatro llegaron en dos motocicletas, rompieron una vitrina y se llevaron varios perfumes importados. El local tenía cámaras internas, alarma y seguro. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911.

El personal policial rastreó la zona y encontró cajas de perfumes en un pasillo sobre la calle Félix Laborde. Allí identificaron a un hombre al que le incautaron un revólver calibre 22 con ocho proyectiles y procedieron a su detención. La investigación continúa en curso.

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