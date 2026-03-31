El único templo budista de América Latina está en Uruguay: a casi 400 metros de altura, ¿cómo visitarlo?

Perteneciente a la red de centros de práctica del budismo tibetano vajrayana, fundada por S.E. Chagdud Tulku Rinpoché, el templo Chagdud Gonpa Sengue Dzong, en Sierras de Minas, se presenta como uno de los destinos ideales para descubrir en esta Semana de Turismo 2026.

Emplazado en un predio de 600 hectáreas y a casi 400 metros de altura, cerca del paraje Aguas Blancas, La Fortaleza del León puede recorrerse mediante jornadas de visita mensuales, organizadas y abiertas a todo público.

Construido con piedras del lugar, bendecidas una a una con un mantra, tras la visita del lama Chagdud Tulku Rinpoché a la zona en el año 2000, el santuario (compuesto por un templo y casas de retiro de estilo tibetano y butanés oriental) es el único de su tipo, dentro del budismo tibetano, en el mundo hispanohablante.

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Integrado por seis niveles, en el primero se ubican los servicios (lavadero y planchado), y en el segundo, la cocina, donde se preparan cuatro comidas diarias. En el tercer nivel se encuentran el salón principal y dos pequeñas cocinas donde se elaboran el Sok y las Tormas, alimentos utilizados como ofrendas en las prácticas. Los dormitorios de los residentes se ubican un piso más arriba, junto con dos baños con piletas, duchas y retretes.

También hay cuartos destinados a los Goland, practicantes que deciden realizar un retiro de tres años, tres meses y tres semanas, sin ver ni ser vistos por nadie.

templo tibetano vajrayana uruguay

El apartamento del quinto piso cuenta con dos dormitorios, baño, cocina y sala de estar, y está destinado a albergar al lama residente, quien vivirá allí con su familia y un traductor, ya que no hay lamas que hablen español. Escaleras y un ascensor comunican los distintos pisos. Predominan los colores naranja, verde, azul y amarillo.

¿Cómo visitar el único templo budista de América Latina?

Las visitas guiadas al único templo budista de América Latina se realizan mensualmente y consisten en un recorrido por los alrededores de las edificaciones. Durante la visita, los participantes podrán adentrarse en la simbología tanto exterior como interior en horas de la mañana.

Al mediodía se ofrece el almuerzo y, posteriormente, se brinda una explicación sobre el budismo, finalizando con una práctica de meditación por la tarde.

La actividad comienza a las 9:30 h y finaliza aproximadamente a las 16:00 h.

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La ficha de inscripción para recorrer la Fortaleza del León se encuentra en el sitio oficial. Los interesados deberán verificar la disponibilidad de cupos enviando un mensaje de WhatsApp al número +598 95 489 550.