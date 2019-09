Cómo defender el line out y el maul, el desafío de Los Teros en el Mundial

Pablo Bouza es argentino, exPuma, mundialista en 2003, exayudante técnico de Daniel Hourcade durante varios años en el seleccionado argentino. Sin embargo, durante ocho semanas, fue un uruguayo más. Se integró al plantel de Los Teros en la recta final de la preparación, para ayudar en algunos aspectos clave del juego, que significarán los desafíos más duros en Japón: el line out y la defensa del maul. Jugadas donde el peso y las alturas influye, y Uruguay ha sufrido en los últimos tiempos.

Sobre su trabajo, y sobre cómo ve a Uruguay en el Mundial, Bouza habló con El Observador.

¿Cómo fue el trabajo con Uruguay?

Fueron ocho semanas que se me pasaron muy rápido. Pensé que iba a ser duro el ir y venir. Pero trabajar acá y como me recibieron fue parte de que se me pasara tan rápido.

¿Qué objetivos se plantearon?

En estas semanas hablamos de line out pero también de varios otros temas. El objetivo es que Uruguay tenga una plataforma de obtención que le permitía jugar.

El balance que hice cuando vine es que no lo veía tan mal, estaba en un 79% de obtención. Pero para llegar al 90%, el 10% que faltaba eran pelotas que se perdían en momentos clave del partido. La gente que mira los detalles se queda con que no fue bueno, pero no están así, el tema es que no fue bueno en momentos clave. La cuestión era mejorar detalles en base a lo que se estaba trabajando. Trabajamos mucho con los forwards, fue muy bueno lo que se hizo. Fue muy bueno lo que hizo con Dan Richmond (consultor inglés). Los resultados se verán. El trabajo se hizo y fue fue bueno, el espacio que me dieron el Mono y Cochi fue excelente.

Un concepto que se habló es que los lanzamientos deben hacerse rápido.

Me parece que el line tiene que tener ritmo. Cuanto menos tiempo tenga el rival de estar quieto, más difícil se le va a hacer para reaccionar. Cuando más lento es, al revés, como nos pasó en el amistoso con Sudamérica XV, que el equipo estaba lento. Igual lo que se hizo en los partidos previos no es lo que se verá en el Mundial, se hicieron cosas más simples.

¿Por qué se da ese 20% de fallas?

Es una sumatoria. Cuando falla algo capaz hay una mala decisión del líder, un mal tiro del hooker, una mala levantada o que el rival lo le leyó bien. Esas son las cuatro claves. Yo no se si siempre es la culpa del hooker. Si uno analiza bien, a veces el levantador estuvo mal, se pidió mal la jugada, fue un lanzamiento lento… el hooker es un jugador que debe tener mucha confianza, y el equipo se la debe dar con los cantos que pide.

Uruguay ha mejorado mucho en altura, pero ¿cómo se puede disimular la falta de tamaño que aún existe?

Hay dos opciones. El line de Uruguay hoy tiene jugadores de talla internacional. Lo otro es velocidad y no hacer siempre lo mismo, cambiarle el ritmo, jugar un line directo, otro no, jugar adelante, atrás. No dejar que te encuentren el ritmo. Pero la clave es la confianza del hooker. Podes tener buenos saltadores pero la clave es hacerlo sentir bien al hooker. Lo que se dice en las charlas es que el salto siempre sea en el mismo lugar, no cambiarle el objetivo. Un poco más adelante, más atrás, para el hooker son 10 centimetros que la pelota se te pasa o te la roba el rival. El hooker debe tener un mismo objetivo.

¿En un rugby con tanto estudio, cómo se hace para ser justo en eso pero a su vez no ser previsible?

Debe haber un estudio previo del rival. Los rivales estudian y tienen debilidades. Ahí uno hace una estrategia para el line, para atacar los puntos débiles del rival, que no siempre son los mismos. Empezar con una estrategia, que después uno puede ir corrigiendo

¿Y en el maul defensivo qué se puede hacer?

Estar en el aire. Meter presión. Elegir un rival de salto y estar en el aire. En una época se hacía mucho espejo, y no estabas nunca en el aire. El objetivo es estar en el aire y saltar, y a partir de ahí meterle mucha presión. Si el hooker rival quiere tirar una buena pelota y tiene más centímetros, está bien. Pero plantear dificultades. Que me tire donde la pelota no me molesta. Quizás ante Fiji no a la cola para que los backs hagan una buena jugada, o ante Georgia evitar el medio para te lastime con su line poderoso. No darle los lugares clave de cada equipo. Con ensuciarlo, o con que salga en un lugar donde no me molesta tanto, está bien.

¿Y qué sería un objetivo cumplido en el line?

Un 90% sería un muy buen line. Es un objetivo que trabajamos para hacerlo. Ahora, si sacaste el 85% y la única que perdiste fue en 5 yardas, en ataque o en defensa, todos se van a acordar que el line fue malo.

Otro problema de Uruguay ha sido el maul defensivo. ¿Cómo trabajarlo?

Fue lo que más se trabajó, de ahí a que salga es otra cosa. Se trabajó mucho y Sudamérica XV nos metió dos tries desde el maul. Georgia tiene un muy buen maul, y habrá que tratar de detenerlo. Tenías que ver cómo se golpeaban los chicos en los entrenamientos.Entrenaron muy duro, tienen las herramientas para hacerlo.

¿Por qué ha costado tanto?

El tamaño es muy importante. Los sudafricanos con dos o tres tipos te defienden el maul. Pero la clave es estar antes y tratar de desarmar lo más rápido posible. Una vez que está armado tenés muy pocas chances de defenderte. En los primeros segundos hay que desarmarlo. Por lo menos meter un jugador en una conexión. Las conexiones son el levantador de atrás y el de adelante. Si no lo podés hacer, después es complicado. Es una carrera, mano a mano: si ellos arman antes o si vos lográs desarmarlo. Me trajeron para eso.

En algún momento se decidió no disputar arriba para concentrarse en el maul. ¿Eso no corre más?

Hoy si se la das cómodo, en el medio, hay un 70-30 de chances que sea try. Prefiero disputar en el medio y que la tiren a las puntas. Claro, después pasa que saltás, hacen el try y te dicen: había que ir abajo. Nosotros pensamos la estrategia mejor para este grupo de trabajo.

Después de Sudamérica XV había algunas cosas para mejorar y se mejoraron. No era cuestión de más trabajo, era que lo habíamos aplicado mal. Y pasa por la cabeza, el convencimiento de los jugadores. Se tienen que hacer fuertes ahí. Después también depende de cuántas oportunidades les des.

¿Para qué está Uruguay en el Mundial?

Lo que destaco es la calidad de preparación que tuvieron. Estaba asombrado de cómo están. El nivel de juego quizás nos demos cuenta que no alcanza, pero la calidad de trabajo fue de primer nivel, las instalaciones, como podían gimnasio y rugby en el mismo lugar. Después si estamos a nivel para jugar contra estos rivales es otra cosa. Estos chicos están preparados y convencidos. Cuando en Argentina me preguntaban cómo venía Uruguay yo decía: ‘Están a primer nivel, en organización, seguimiento de los jugadores. Pero después Gales y Australia son Tier 1, Fiji y Georgia se están metiendo. Son años de profesionalismo. Es como cuando Argentina se metió en el Rugby Championship. Cuanto más te prepares y más compitas más vas a ir achicando.

El desafío es mantener esta preparación de primer nivel durante cuatro años

Ese es el gran paso: que esto que se hizo ahora se haga el año que viene para las selección, para las franquicias, para la academia.

¿Con qué te vas a quedar conforme cuando veas a Uruguay?

Con un equipo que tenga claro el plan de juego, que lo tienen, que sepa lo que puede hacer y lo que no. Que sea un equipo ordenado pero con mucha hambre, y que disfruten. El gran objetivo era clasificar al Mundial, antes del repechaje. Y ahora tiene el premio, jugar con Australia y Gales, con Fiji, disfrutar y traerse aprendizajes. Es un nivel en el que los espacios son más chicos y la velocidad más alta. Entonces está bueno que cuando te vuelva a tocar enfrentar a rivales así, ya tengas una experiencia.

¿Se le puede ganar a Fiji y Georgia?

Los dos primeros partidos son lo que hay que atacar como partidos más accesibles, en los que Uruguay puede jugar mano a mano. No me gusta hacer futurología. Lo que tengo claro es que se prepararon para eso y muy bien.