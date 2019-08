Todeschini, el Puma Ninja que aprovechan Los Teros para potenciar su juego de cara al Mundial

La imagen más famosa de Federico “Ninja” Todeschini es en el estadio Milennium de Cardiff en 2005. Los British & Irish Lions se aprontaban a realizar la clásica gira que hacen cada cuatro años por el Hemisferio Sur, pero antes jugaban un amistoso ante Los Pumas. Esa tarde el equipo argentino sacó un histórico empate 25-25, en una tarde perfecta del pateador rosarino: 7 de 7 a los palos (seis penales y una conversión). Más allá de eso, durante su carrera Todeschini fue un especialista en juego con el pie, de los mejores de la historia del rugby argentino.

En ese plan, el “Ninja”está en Uruguay por estos días, gracias a una invitación de Sudamérica Rugby y de la Unión de Rugby del Uruguay, para entrenar a los backs uruguayos en aspectos específicos del juego con el pie. Ejercicios de destrezas y estratégicos, que suelen quedar en segundo plano porque no hay tiempo para entrenar todo. Sin embargo, la preparación que están haciendo Los Teros para el Mundial es la más intensa de la historia, y ningún detalle queda librado al azar, sobre todo teniendo en cuenta que ese aspecto del juego será particularmente importante para la suerte del equipo en el torneo.

¡Trabajando en cada detalle! Felipe Berchesi, Apertura de Los Teros, entrenando el uso del pie junto al argentino Fernando Todeschini 👟💥🏉 pic.twitter.com/xyejT82dKr — Los Teros (@TerosXV) July 24, 2019

De esa preparación, de la importancia del juego con el pie en el rugby actual, y de cómo ve a Los Teros para el Mundial, el Ninja habló con Referí en la siguiente entrevista.

¿Cómo evaluás tu trabajo hasta ahora con Los Teros?

La verdad que estoy muy contento que hayan pensado en mí para este trabajo. Contento con la predisposición de los chicos, están haciendo una preparación muy dura para ir a jugar una copa del mundo. Sin embargo siempre están con buena energía, con ganas de seguir mejorando. El panorama es bueno, la Unión está haciendo un esfuerzo muy grande para ponerlos en las mejores condiciones. La apuesta que están haciendo por el trabajo mío, de los preparadores físicos, de otros asesores. Los chicos son conscientes de eso y se están brindando al máximo. El feedback es bueno y vemos la evolución. La idea es darle las herramientas para que puedan jugar el mejor rugby.



¿Qué objetivos te plantearon?

El trabajo puntual es el juego con el pie. Hoy es una herramienta importante tanto para vulnerar defensas como para salir cuando estás en zona defensiva. Empezamos a trabajar la técnica individual, de todos los puestos. Los 9 con las salidas de cajones, y en general todos los kicks que se pueden usar en la cancha, tanto para salir de zona roja defensiva como zona de ataque.

Con la H entre ceja y ceja: Felipe Berchesi 🔟 pic.twitter.com/ubwOaXa4gP — Los Teros (@TerosXV) July 24, 2019



Un punto importante del equipo en este tiempo ha sido aprender que no es necesario jugar de todos lados y que el juego con el pie es clave en algunas situaciones.

Este deporte se llama rugby football, el juego con el pie es sumamente importante. Más con lo que año a año mejoran las defensas, como incrementan el peso los jugadores, es importante para vulnerar defensas y avanzar en el campo de juego. Ahora, el tema es la calidad de juego con el pie. Un kick mal ejecutado puede transformarse en dos minutos defendiendo y tackleando, y el desgaste es enorme. Un kick bien ejecutado es pasar la presión al otro lado meter al rival en situación incómoda y economizar energía para poder llegar a marcar puntos.

Ante algunos rivales top Uruguay sufrió por los errores en el uso del pie. ¿Lo analizaron?

Estuvimos analizado muchos vídeos, hicimos un trabajo profundo. Tanto ante rivales de primer nivel como ante otros más parejos, por ejemplo ante Rusia en la Nations Cup, un kick mal ejecutado lleva a una sesión defensiva de 2 minutos 30 tackleando, y termina en try de Rusia. Cuando uno analiza por qué un equipo llega a los 80 minutos sin energía es por eso, porque no estuvo economizando la energía para llegar al mismo ritmo.

Los argentinos Pablo Bouza y Federico Todeschini 🇦🇷 se sumaron al Staff Técnico de Los @TerosXV 🇺🇾 en el marco de la preparación del equipo rumbo a la @RugbyWorldCup #VamosTeros #EmpujamosJuntos pic.twitter.com/4Xrruo2sKU — Los Teros (@TerosXV) July 11, 2019

Ha sido un año donde se ha debatido mucho sobre el juego con el pie, por ejemplo en el Seis Naciones.

Los grandes equipos tienen muy desarrollado el juego con el pie. El equipo que más patea en el mundo es Nueva Zelanda. Uno se queda viendo las destrezas, el uno a uno, pero primero empieza con el pie para salir de su propio campo. Para marcar puntos tenes que estar de las 50 en adelante. Una virtud es salir rápidamente de las 50 defensivas.



¿Cómo puede cambiar la estrategia del juego con el pie según los cuatro rivales a enfrentar?

Son cuatro rivales diferentes, dos muy superiores y otros dos que son equipos ganables, estamos trabajando para eso. El objetivo es ganar esos dos primeros.



¿Qué evaluación haces del equipo en este tiempo que has trabajado?

Había errores técnicos por no trabajar algunos temasa. Hay tantas cosas que a trabajar en la semana que a veces el juego con el pie se va relegando. Empezamos a trabajar. La capacidad de recepción es muy buena, y si cada uno da el 100% el resultado va a ser bueno.



¿Cómo analizás el cambio de reglas en el juego con el pie que propone World Rugby?

El rugby es uno de los deportes que más ha cambiado sus reglas en los últimos años, para hacer el juego más dinámico, más vistoso, para que tengan más beneficios los que juegan a atacar. Es ensayo y error, te diré cuando se implemente si mejoró el juego o no. Sé cómo se están preparando, conozco la cabeza del jugador uruguayo, en rugby y otros deportes, el coraje está incorporado. Además este equipo la preparación física es muy buena, y el cuerpo técnico está haciendo un trabajo muy bueno, se analizan los rivales, los entrenamientos. Creo que los chicos van a llegar en buenas condiciones. Después los chicos se la tienen que creer para salir a ganar.

🎯 Felipe Berchesi afina la puntería 🔥

Entrenamiento de drops junto a Federico "Ninja" Todeschini pic.twitter.com/LAdXEQGpzx — Los Teros (@TerosXV) July 24, 2019





O sea que crees posible ir a ganarle a Fiji y Georgia.

Si no lo creería no estaría acá. Todos estamos convencidos que hay una posibilidad, que no va a ser fácil pero que la posibilidad existe.



¿Qué te pareció la lista de Los Pumas para el Mundial?

El que más me sorprendió y me dio un poco de pena que quedara afuera es Bertranou, que fue titular indiscutido la temporada pasada, volvió bien de la lesión, pero el cuerpo técnico evaluó que había mejores opciones. Me sorprendió también la de Mallía y que no quedara Cordero. Facu Isa también, un ball carrier como pocos. Pero el entrenador priorizó otras cosas, conductas, lo dijo claramente, no solo lo que pasa dentro de la cancha sino fuera. Conociendo a Mario (Ledesma) y Nico (Fernández Miranda) sé que lo tienen muy en cuenta, el grupo encima de todo. Les doy la derecha, ellos están preparados para esto y ojala lleguemos lo más lejos posible.