Rumbo al Mundial 2027: Los Teros renuevan un apoyo clave fuera de la cancha

Manteniendo su compromiso con el deporte uruguayo, Tienda Inglesa renovó por séptimo año consecutivo su convenio con la Selección Uruguaya de Rugby , Los Teros, y continuará como su proveedor oficial de alimentos.

La firma del acuerdo se realizó en el Estadio Charrúa, con la participación de jugadores de Los Teros, del presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, Fabio Magno, y del CEO de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada.

Como desde hace siete años, Tienda Inglesa acompaña el proceso de crecimiento de Los Teros, con la misión de ayudarlos a cumplir con el exigente plan nutricional que requiere la selección nacional de rugby, brindando productos de calidad que contribuyen a la preparación de los jugadores para las distintas competencias internacionales.

“Es un placer informarles la continuidad de esta relación que comenzó hace mucho tiempo y que es para nosotros una colaboración muy valiosa , no solo por la excelencia que es Tienda Inglesa como sponsor, sino por poder contar con sus productos para nuestros jugadores en el día a día. Forma parte del crecimiento y la cotidianeidad que necesitamos para nuestros atletas” , manifestó Magno.

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Por su parte, Parada afirmó que “este acuerdo sigue apostando a que sea una relación de largo plazo. Empezamos hace siete años porque nos unieron los valores compartidos. Tanto Tienda Inglesa como Los Teros se caracterizan por no buscar ningún atajo y por tratar de ir siempre derecho. Es un trabajo diario. Nuestro compromiso es con la calidad, con la atención al cliente, y con poner los productos de mejor calidad en la mesa de los uruguayos, y eso lo hacemos sin atajos.

"Es un camino largo, que requiere muchos sacrificios y que te lleva al mejor resultado. Por eso nos sentimos muy identificados con Los Teros”, agregó.

Este deporte atraviesa un gran momento en Uruguay, ya que Los Teros participarán por cuarta ocasión consecutiva en el Mundial de Rugby, que se disputará en Australia en octubre de 2027, luego de competir en Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023.

Los Teros, comandados por el argentino Rodolfo Ambrosio, jugarán en el Grupo D enfrentando a Escocia, Portugal e Irlanda.