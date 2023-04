El insólito motivo por el que la Conmebol multó a River Plate por su partido ante Peñarol

Con el comienzo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2023, comenzaron también las multas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a los clubes que cometen infracciones en los partidos, ya sea en materia de organización y protocolo, como en aspectos de seguridad.

En ese sentido, River Plate recibió una multa por el partido ante Peñarol en el que fue local en el Campus de Maldonado, escenario que fijó para el encuentro de la fase previa de la Copa Sudamericana que se disputó en un juego único el pasado 7 de marzo.

Días atrás, la Conembol dio a conocer multas a distintos equipos y una de ellas fue para los darseneros.

River vs Peñarol en el Campus

El equipo albirrojo recibió un castigo de US$ 3.000 por la infracción al artículo 5.6.3 del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2023.

¿De qué trata ese artículo?

Dicho artículo se refiere al riego de las canchas y establece cómo debe ser:

“IRRIGACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO. El Delegado del Partido informará el protocolo de irrigación del campo para cada partido durante la Reunión de Coordinación del Partido, de acuerdo con las condiciones del campo y las condiciones climáticas.

Normalmente, el protocolo deberá constar de un riego KO -2h (dos horas antes del partido), seguido de otro riego ligero KO -00:20 (20 minutos antes) (dependiendo de las condiciones climáticas y condiciones del campo).

Con el asesoramiento del responsable del campo, serán únicamente el Delegado del Partido y el árbitro quienes tomarán conjuntamente la decisión final.

El hecho de no llevar adelante el protocolo de riego previamente indicado por el delegado del partido y árbitro, será pasible de sanción disciplinaria”.

Lo que dijeron en River Plate y otras advertencias

Desde los darseneros, el presidente del club, Fabián Motta, indicó a Referí que el Manual de Conmebol marca los tiempos en que debe ser regada la cancha y que en el partido ante Peñarol no se regó en esos parámetros.

Por eso deberán abonar US$ 3.000, los que serán descontados por Conmebol del monto a recibir por derechos de TV o patrocinio.

Además de la multa, River Plate recibió varias advertencias que demuestran el nivel de exigencia organizativa que debe tener un partido de copa.

Una fue por el artículo 5.4.5.1 del Manual de clubes, que refiere a las acreditaciones y accesos, y otra por el 5.6.2, sobre la marcación de las líneas de la cancha.

Desde River indicaron a Referí que eso se debió a que brindaron dos acreditaciones fuera de plazo.

También indicaron que en el marcado de la cancha y en el regado se trató de un asunto que no dependía de ellos debido a que jugaron en un escenario que no es el suyo y que por más que hayan hecho recomendaciones, no se cumplieron.

River también recibió advertencias por responsabilidad objetiva de las hinchadas (artículo 8 del Código Disciplinario) y por el artículo 12.1.i “casos de agresión colectiva riña o tumulto” y 12.2.j “falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus inmediaciones antes, durante y a la finalización de un partido”.

En ese sentido, explicaron que se debió a que hinchas darseneros cruzaron el pulmón de seguridad para ir a insultar a los de Peñarol.

Además, recibieron advertencias por incumplir dos artículos del Reglamento de Seguridad: el 19.e sobre “juegos pirotécnicos de cualquier tipo, incluso dentro de los anillos de seguridad” y el 19.f sobre “bombas de humo”.

¿Le sirvió a River Plate ir al Campus a buscar una buena recaudación?

Desde River Plate indicaron a Referí que a pesar de las multas y de los costos altos de jugar en el Campus, al club le rindió fijar el estadio de Maldonado para el partido único ante Peñarol.

“Nos rindió bastante. Vendimos casi 10.000 entradas de las 12.000 que había, lo que demuestra que el precio fue bien adjudicado”, dijo Motta.

Para ese encuentro los darseneros fijaron entradas para Peñarol a $ 900 y $ 1.200.

“Es positivo por todos lados, menos por lo deportivo”, dijo Motta, recordando que perdieron el partido 4-0 y se quedaron sin la posibilidad de pasar a la fase de grupos de la Sudamericana, lo que hubiera significado tener más ingresos y seguir en carrera en el torneo.