“Tampoco eran el Barcelona”: arquero de Cerro Largo respondió al DT de Peñarol Alfredo Arias

El partido Cerro Largo vs Peñarol, con empate 0-0 en Melo el pasado domingo, ha tenido un intenso cruce de declaraciones a las que se sumó el arquero arachán, Renzo Bacchia, quien respondió a dichos del técnico y presidente carbonero.

Luego de las declaraciones de Rafa García y del entrenador Eduardo Espinel, se conocieron los dichos del arquero en referencia al juego aurinegro y al reclamo mirasol del penal en la hora que fue pitado por el juez Gustavo Tejera, pero que luego desestimó tras chequear el VAR.

“Me parece que no tiene de qué quejarse Peñarol porque del 100% de los fouls, un 80% de las chiquitas fueron para Peñarol”, dijo a Locos por el fútbol de Del Sol FM.

Para Bacchia “no fue penal”. “El juez no tiene nada que ver acá. Si el VAR lo ve y dice que no fue penal, no fue penal”, sostuvo.

La jugada de la polémica

El exguardameta de Independiente de Avellaneda también argumentó que “es normal” que “hay faltas que a Hugo Silveira (jugador de Cerro Largo) no le cobran, pero a (Matías) Arezo (delantero de Peñarol) sí”.

“Por eso nosotros no fuimos tan a la chiquita y me sorprendieron mucho las declaraciones del presidente (Ignacio Ruglio) y del técnico de Peñarol (Alfredo Arias), porque no daba para tanto. El juez hizo un buen partido, cobró lo que tenía que cobrar. Me parece que no daba para declarar lo que declararon”, señaló.

Ruglio manifestó su malestar con Tejera y Arias también cuestionó el planteo de Cerro Largo.

"Un equipo quiso jugar, el otro no", dijo el técnico de los carboneros.

Sobre ese punto, Bacchia consideró que Peñarol no hizo una gran diferencia en el juego.

“Si vamos al partido, ellos tuvieron tres situaciones de gol y nosotros tuvimos una, así que tampoco veo una gran cosa de quién salió a jugar y quién no. Ellos sabían en la cancha donde estaban y tampoco eran el Barcelona. No fue un gran juego el de Peñarol”, comentó.