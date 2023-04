Espinel le respondió a Arias: "Capaz que no tenemos la capacidad que tiene Alfredo"

El partido entre Cerro Largo y Peñarol por la décima fecha del Apertura, dejó la polémica del penal no sancionado a los aurinegros, pero también la molestia del técnico de Cerro Largo Eduardo Espinel y sus jugadores, por las declaraciones de Alfredo Arias, entrenador aurinegro.

Luego del encuentro que terminó 0-0, Arias expresó: "Creo que jugamos bien. Un equipo quiso jugar, el otro no. Al juego de no jugar siempre es más fácil. Estoy muy caliente mejor me callo la boca".

"Me pareció muy feo y de un maleducado lo que dijo el entrenador de Peñarol. Por respeto a su colega. Nosotros también laburamos, igual que laburan ellos. Entonces por respeto al trabajo hay que ser muy educado y muy respetuoso. No es que no quisimos jugar. No. No tuvimos un buen partido. Pero jugar, ¿cómo no vamos a querer jugar? Para eso entrenamos durante toda la semana", señaló el futbolista Rafael García.

Foto: Leonardo Carreño. Alfredo Arias

El técnico Espinel también habló sobre las declaraciones de su colega: "Fueron desafortunadas, éticamente no corresponde, respeto a todos y exijo respeto. Alfredo ganó lo que ganó, su trayectoria lo avala, no sé porque lo dijo, pero me puso muy triste, porque toca a un cuerpo técnico, capaz que no estamos a la altura del cuerpo técnico de Peñarol, nos faltara mucho, pero intentamos crecer todos los días, y toca a los jugadores de Cerro Largo. No sé como se juega al fútbol, tal vez hay una manera sola y no lo sabíamos", manifestó en Directv.

El entrenador campeón dos veces con Plaza Colonia agregó: "Me dolió mucho porque para mi Alfredo es una persona de bien, porque llegó a los lugares en base al trabajo y fue una situación desafortunada, desde el punto de vista ético y como colega no correspondía y no nos merecíamos ese trato".

Finalmente, indicó: "Solo trabajamos con humildad y si no podemos jugar mejor es porque capaz que no tenemos capacidad. Capaz que no tenemos el conocimiento de Alfrdeo y su cuerpo técnico".