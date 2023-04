Alfredo Arias: "Al juego de no jugar siempre es más fácil; estoy muy caliente, mejor me callo la boca"

El entrenador de Peñarol, Alfredo Arias habló tras el empate de Peñarol ante Cerro Largo en el Ubilla y se refirió al juego de su equipo y al planteamiento del rival, que jugó a no jugar.

Frente a la primera pregunta del periodista de Tenfield por qué hizo solo dos cambios, el entrenador dijo: "Tengo para hacer cinco, ¿verdad? Imaginate... hice menos. Los cambios son para ver si podemos lograr lo que estuvimos cerca de lograr que es ganar. Creo que jugamos bien. Un equipo quiso jugar, el otro no. Al juego de no jugar siempre es más fácil. Estoy muy caliente mejor me callo la boca".

Ante la consulta de si su enojo pasa por un tema arbitral o por el funcionamiento, explicó: "Para mi el equipo funcionó bien. Acepto las opiniones. Las respeto".

¿Hubo generación suficiente para Arezo? "Sí, cuando un equipo plantea una formación con tres zagueros, una línea de tres volantes por delante, dos laterales, creamos bastante. Capaz que alguno no lo vio a Cerro Largo de local, pero los ha martirizado a todos los rivales, los ha metido a todos en un arco a fuerza de juego directo. Hoy fue al revés. Lo tuvimos nosotros. Controlamos el juego. Lo concreto fue que no pudimos ganar por diferentes circunstancias, debemos entrenar más y tenemos que jugar mejor".

Sobre lo que dejó el resultado, destacó que su equipo hizo méritos para ganar.

"La lectura optimista es que el equipo hizo méritos para ganar, intentó ganar, quiso ganar, veníamos de un viaje complicado, con un resultado muy adverso (perdió 4-1 en el estreno en la Copa Sudamerican) y entiendo que el equipo respondió bien".