El ex Nacional, Rafa García, pidió que Ruglio "deje de decir pavadas" y que lo manden a la lista negra, y dijo que Arias es un "maleducado"

Rafael García, el actual zaguero de Cerro Largo y exfutbolista de Nacional, habló este lunes sobre el penal que le habían pitado a Peñarol y que luego el VAR desestimó, a la vez que opinó del técnico aurinegro, Alfredo Arias y también del presidente Ignacio Ruglio.

Cabe resaltar que, como informó Referí, el titular carbonero escribió en su estado de Whatsapp su opinión luego del encuentro.

"No es de ahora, es desde hace tiempo con una AUF y un colegio cómplices y artífices de todo esto. Hoy se cerraba el Campeonato, pero ellos siempre lo inclinan para donde quieren, que siempre es para el mismo lado. Cuando TODO Peñarol vaya contra esta AUF, cuando entiendan que los árbitros tienen un voto que elige al presidente y que justo se lo dan a quien les permite cosas como las de hoy sin que nunca pase nada, cuando se entienda que los campeonatos realmente los definen ellos y juegan con nuestro trabajo, ese día las cosas van a empezar a cambiar. Lo de hoy fue una vergüenza y una falta de respeto al trabajo de mucha gente. Lo volvieron a hacer”, escribió Ruglio.

Al respecto, Rafa García indicó en el programa "Las Voces del Fútbol" de AM 1330: "Es algo sistemático que no está bueno. En la jugada de ayer (este domingo), para mí no fue penal, pero respeto a los que piensan lo contrario. Entonces no puede salir a decir cualquier barbaridad, más si es presidente de un equipo, tiene que mantener una línea. No sé por qué no lo mandan a la lista negra, a ver si se deja de decir pavadas, porque si no es cualquier cosa, es un quilombo, cada uno dice y hace lo que se le antoja, se le pierde el respeto a los árbitros. Los árbitros no hablan nunca, no tienen la misma posibilidad de defenderse cuando se les dice tanta barbaridad. Es una cuestión de respeto. Me pongo un poco en el lugar de los árbitros",

A su vez, también habló sobre una expresión del técnico carbonero, Alfredo Arias, quien dijo que Cerro Largo "jugó al juego de no jugar".

"Me pareció muy feo y de un maleducado lo que dijo el entrenador de Peñarol. Por respeto a su colega. Nosotros también laburamos, igual que laburan ellos. Entonces por respeto al trabajo hay que ser muy educado y muy respetuoso. No es que no quisimos jugar. No. No tuvimos un buen partido. Pero jugar, ¿cómo no vamos a querer jugar? Para eso entrenamos durante toda la semana", sostuvo.