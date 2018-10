El joven asesinado en Parque Rodó era estudiante de medicina

El cuerpo del hombre de 30 años que fue encontrado este domingo con heridas de arma blanca sobre la playa Ramírez, en el barrio de Parque Rodó, corresponde a un alumno de la Facultad de Medicina, según informó la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) de la Universidad de la República. El joven murió luego de unas horas, tras haber sido trasladado al hospital Maciel.

El gremio estudiantil confirmó este lunes en un comunicado que la víctima era un compañero que cursaba sexto año de la carrera y realizaba sus prácticas en el hospital de Clínicas.

“En la carrera que elegimos estudiar nos rodean situaciones injustas, inesperadas y dolorosas como estas y por eso es que sabemos que no existen palabras de consuelo en estos momentos”, apunta el comunicado de los estudiantes. Y con el objetivo de “homenajear su memoria”, los estudiantes convocaron una concentración en la puerta del hospital de Clínicas este lunes a partir de la hora 8.30. Se movilizaron por la calle avenida Italia con pancartas que decían: “Todos podemos ser Juan”, según informó El País.

El cuerpo apareció ensangrentado y con heridas de arma blanca y, como no tenía identificación personal, las autoridades policiales no pudieron asegurar la identidad del sujeto en el momento en que lo encontraron. Prefectura se quedó investigando en la zona para encontrar pistas sobre cómo se produjo el asesinato. Todavía no se dieron a conocer nuevos avances en la causa, que está en manos de la fiscal de homicidios Mirta Morales.