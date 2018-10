Bonomi: ahora denuncia "una señora que sale a correr por la rambla y le roban la botella de agua"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, justificó que a la hora de interpretar el aumento de las rapíñas en los últimos meses debe tenerse en cuenta que también aumentaron las denuncias, y que hoy se incluyen como asaltos violentos casos como el de “una señora que sale a correr por la rambla y le roban la botella de agua”.

En entrevista con el semanario Búsqueda, Bonomi volvió a defender este jueves su gestión al frente de la cartera de seguridad, y criticó el discurso de los políticos del Partido Nacional cuando se refieren a lo que harían ellos al frente de su Ministerio en el caso de que fueran gobierno.

“No sé si va a ser mejor o peor, lo que sé es que no van a poder hacer lo que dicen que van a hacer. Van a tener que hacer otra cosa”, dijo Bonomi, y luego entró en detalles:

“Cuando dicen ‘tiene que haber más patrulleros’, ¿más patrulleros de qué?, si cuando estaban ellos había 20 patrulleros por turno y hoy hay 125 patrulleros por turno en Montevideo. ¿De qué están hablando? Cuando dicen ‘una policía mejor entrenada’, la policía que tenían ellos usaba el revólver 38 que tenía seis tiros y tiraban dos tiros en toda la formación policial, ahora todos tienen pistolas Glock con 51 tiros y tiran cientos de balas durante el entrenamiento. ¿Entonces de qué están hablando?”.

El ministro del Interior sostuvo que la mitad de la formación que reciben los policías en la actualidad “es patrullaje”, mientras que durante los períodos de los partidos tradicionales los uniformados hacían “trabajo burocrático durante dos o tres años antes de salir a la calle”, y que hoy la cartera cuenta con videovigilancia y helicópteros, en contraste con antes, cuando “los sistemas de comunicación de los periodistas” eran más efectivos que los policiales, y cuando la policía no había sido adaptada para combatir el crimen organizado que ingresaba al país en el 2000. “Antes no tenían helicópteros, antes no tenían aviones. ¿De qué están hablando?”, insistió.

Consultado por el aumento en 55,8% de las rapiñas entre enero y junio de este año, en comparación con igual lapso en 2017, Bonomi respondió que “cuando se habla del aumento de las rapiñas, también hay que ver qué tipo de rapiñas aumenta”, y señaló que desde que los efectivos cuentan con tabletas en los patrulleros, las denuncias crecieron a la par. Y eso, afirmó, permitió que se registraran asaltos con violencia aunque en los hechos se tratara de delitos menores.

“Y esa señora antes no iba a denunciar a la comisaría que le robaron una botella de agua. Hoy, si le pasa un patrullero por al lado o un policía por al lado con la tablet, lo denuncia. Y si lo denuncia, aumenta. O sea, se denuncia mucho más que antes”, dijo.

El secretario de Estado también mencionó el fenómeno de bandas extranjeras que llegan a Uruguay a cometer delitos, como los mexicanos que asaltaron en enero el Conrad en Punta del Este y fueron capturados a los pocos días, o los chilenos que cayeron a comienzos de año por explosionar cajeros automáticos. Bonomi dijo que esos grupos vienen al país porque “hay plata”.

“Cuando leía novelas policiales de joven, todas se desarrollaban en donde había casinos en Europa, en lugares turísticos de Europa, porque ahí iba la plata. Bueno, está viniendo acá la plata. Y con la plata vienen los chorros de otros lados. La diferencia es que nosotros los agarramos”, declaró el ministro.

Política y enfoque ideológico

El dirigente del Movimiento de Participación Popular volvió a insistir en su advertencia al Frente Amplio de que hay quienes están convencidos de que ganará las elecciones en 2019 y que esa victoria no debe esperarse sino construirse.

Por último, defendió los operativos policiales contra las bandas de narcotraficantes en los barrios de Casavalle, Jardines del Hipódromo, Villa Española y Cordón, en contra de algunos frenteamplistas que rechazan la represión como mecanismos de combate a la delincuencia.

“No sé los sectores, la fuerza política, pero los votantes de la fuerza política esto lo entienden perfectamente –dijo Bonomi–. El otro día vi un programa en el que había un policía, un juez y un sociólogo, yo me alarmé con lo que decía el sociólogo, que además es frenteamplista. Decía que era lamentable ver al encargado de las políticas de convivencia (Gustavo Leal) al frente de las topadoras, tirando viviendas, que eso era represión pura. ¿Se puso a pensar el sociólogo que de 540 personas habían desalojado a 105 con un revólver en la cabeza?”.

El sociólogo al que se refería el ministro es Eduardo Morás, y luego ironizó sobre la postura que defienden él y otros sectores de la coalición de izquierdas:

“¿Acaso las políticas sociales son: ‘Bueno, ta, nosotros no vamos a intervenir, los desalojaron’?. Es ridícula esa posición. Las políticas sociales tienen que hacerse con un mínimo de autoridad para que tengan efecto. Desde la izquierda a veces se plantea: 'Tienen que hacer políticas sociales. Y le piden al Ministerio del Interior que haga políticas sociales, pero el Ministerio del Interior no las va a hacer, va a llevar adelante acciones policiales”, defendió Bonomi.

“En los libros no dice que a la quinta parte de los habitantes de un complejo los sacan con revólveres en la cabeza y que si lo hacen no hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque si no la gente vive en el miedo. ¿Qué medida sociológica se aplica al que vive en el miedo? No hay que tener miedo a usar la fuerza policial”, concluyó.