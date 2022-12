El Loco Abreu dijo que Alonso debe alinear de titular a De Arrascaeta, Núñez, Suárez y Cavani: "Es plata o mierda"

El exfutbolista Sebastián "Loco" Abreu dijo este jueves que Uruguay debería alinear a Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez, Luis Suárez y Edinson Cavani como titulares en el decisivo partido ante Ghana por la última fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022, que se jugará este viernes a las 12.00 (hora uruguaya).

"Sé que son de los partidos definitorios, pero lindos de jugar", señaló en Teledoce. Señaló que este tipo de partidos les genera "esa movilización interna que los va a hacer llegar de manera competitiva muy alta y esperemos que sea productiva con el triunfo".

"Además, desde el lado del entrenador, si no clasifico, puse toda la carne en el asador, voy con todo potencial y eso me exonera de decir que no lo fui a buscar. El potencial que tenemos hay que ponerlo, jugar simple, llegar por las bandas e invadir el área", agregó.

"Se viene un partido que para los ghaneses no es lo mismo ver a Cavani, Suárez y Godín que a otros jugadores que no participaron", sostuvo el Loco.

"No hay tiempo para el análisis táctico y lo estructural defensivo. Ahora, hablando mal y pronto, es plata o mierda y tenés que tener ciertos recaudos pero pensar en atacar. Hay que hacer un gol y hay que ganar. Y para ganar tenés que hacer un gol más que el rival. Y un gol, sabiendo como defendemos, nos va a dar la posibilidad de ganar y estar en octavos de final", afirmó.

Para clasificar debe ganar y esperar que Corea del Sur no lo haga ante Portugal.

Para vencer a Ghana tiene que romper el cero, ya que en los dos partidos que disputó no marcó goles: empató 0-0 contra Corea del Sur y perdió 2-0 ante Portugal.