El lunes que se conoció la fuga Morabito iba a ser trasladado a Punta de Rieles, dijo Bonomi

El ministro del Interior Eduardo Bonomi, dijo que el lunes 24, horas después de que se fugó el mafioso italiano Rocco Morabito y los otros tres presos de Cárcel Central, serían trasladados a la Unidad n.º 1, Punta de Rieles ante la sospechas de fuga que habían sido advertidas por la inteligencia carcelaria. pero que por "dificultades jurídicas" no lograron concretarlo, según surge de la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro en la Comision de Seguridad y Convivencia del Senado.

La directora de cárcel central dijo públicamente que había denunciado reiteradas veces la posible fuga de Morabito a sus superiores, incluso tras haber encontrado pruebas físicas que insinuaban el preparativo de la fuga, como una cuerda colgaba para escapar. Sobre ello, Bonomi dijo que “hubo información –pero no fue brindada por la directora, sino por el servicio de inteligencia carcelaria– con respecto a que existía la posibilidad de un intento de fuga, y se tomaron tres medidas”.

Convocado por el senador nacionalista Javier García, Bonomi dijo que en la fuga de Morabito antes que ver las responsabilidades políticas se verán "la responsabilidad concreta". "Cuando uno tiene esa responsabilidad, lo que tiene que hacer es mirar qué es lo que pasó y ver, no la responsabilidad política, sino dónde está la responsabilidad concreta. Eso es lo que estamos haciendo y después que termine la investigación veremos".

Además, Bonomi dio la lista de los funcionarios sumariados que hasta ahora no se conocía. Se le inició sumario con separación del cargo y retiro de medio sueldo al subdirector operativo del INR; a la directora de Cárcel Central; a los dos jefes de servicio de la unidad, tanto al de día como al de la noche. Por otra parte se le realizó sumarios pero sin medidas a los policías del INR que estaban al servicio del Centro de Ingreso, Derivación y Diagnóstico, a los policías de la Jefatura de Policía de Montevideo integrados a la guardia de ese centro, a los policías de la Guardia Republicana que cumplían tareas en el centro y a los policías que intervinieron en la casa de la vecina a la que se dice que entraron los fugados. El ministro aclaró que el sumario lo está instruyendo la dirección de la Policía nacional, dirigida por Mario Layera.

“Ese traslado se iba a ser a partir del 24 de junio, es decir, el día después de la fuga. A la vez, el 24 de junio la Guardia Republicana empezaba a hacerse responsable de la seguridad en las cárceles de forma progresiva, no necesariamente en todos los centros de reclusión. Iba a empezar por la Unidad n.º 1, Punta de Rieles, y en los lugares en que fuera necesario. Reitero, eso sería a partir del 24 de junio”, aseguró Bonomi.

"En 1972 se escaparon quince presos del penal de Punta Carretas; uno de ellos, por segunda vez en pocos meses, y después fue presidente de la república. Y no tengo demasiado claro cuáles fueron las responsabilidades políticas en esa segunda fuga, pero las fugas existen en todos lados, incluso en cárceles que parecería que es imposible, cuando entra la corrupción. Entonces, si uno no tiene en cuenta el combate a la corrupción de todas las maneras posibles, no puede evitar eso" Eduardo Bonomi, ministro del Interior

El ministro dijo además que la versión que se ha dado hasta el momento -de que se fugaron rompiendo una ventana por la que pasaron al edificio vecino- no está confirmada y que existen otras hipótesis que se manejan. "La investigación fiscal abre distintas líneas. La que la prensa informa es una, pero no es la única. Esto está en investigación”. Además aclaró que él fue informado de la fuga a las 7.30 de la mañana pero que no saben con certeza a qué hora ocurrió.

Además, Bonomi reiteró la explicación de que las cámaras no funcionaban en el momento de la fuga y dijo que se informó a la directora de la cárcel para que tomara medidas alternativas para suplir el retiro de las cámaras. “La autoridad o el servicio responsable de retirar las cámaras se dio a través de una orden del fiscal de delitos económicos, quien solicitó las imágenes, pero no la grabación de estas, sino la totalidad de las mismas para que no pudiera haber manipulación. Por eso se entregó el DVR, o sea, no se entregan las cámaras sino la grabación de estas. Esta grabación la retira la directora de asuntos internos y da cuenta a la directora del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación que quedaba sin DVR a los efectos de que se pudieran tomar las medidas alternativas”, contestó Bonomi.

Con respecto a las puertas abiertas, aclaró que “el sistema de puertas abiertas existe desde hace tiempo porque no están detenidos en una celda en sí, sino en un espacio cerrado que vendría a ser el dormitorio. Hace mucho tiempo que es así, no es nuevo; ha habido otras personas tan peligrosas y en otros gobiernos que fueron tratadas igual”, explicó.

"Que de las cárceles se escapan, bueno, creo que se escapan de Alcatraz. El Chapo se escapó dos veces de una cárcel de altísima seguridad y el mecanismo fue la corrupción de quienes tenía al lado...En 1972 se escaparon quince presos del penal de Punta Carretas; uno de ellos, por segunda vez en pocos meses, y después fue presidente de la república. Y no tengo demasiado claro cuáles fueron las responsabilidades políticas en esa segunda fuga, pero las fugas existen en todos lados, incluso en cárceles que parecería que es imposible, cuando entra la corrupción", dijo Bonomi a lo que García le respondió: "...Flaco favor le hizo el ministro al expresidente Mujica al compararlo con el mafioso del que estamos hablando".

Se le preguntó a Bonomi si tenía indicios acerca de si Morabito aún se encuentra en el país, pero no pudo contestar la pregunta. Dijo que "eso está bajo investigación fiscal, nosotros no podemos afirmar ni que está ni que no está en el país, así que no la voy a responder”, señaló.