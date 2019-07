Bonomi se enfermó y suspendió su ida al Parlamento para explicar la fuga de Rocco Morabito

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se encuentra “indispuesto” y suspendió su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, que lo había convocado de urgencia, para explicar los motivos por los que seis reclusos se fugaron de las cárceles, informó el legislador del Partido Colorado Pedro Bordaberry en su cuenta de Twitter.

Bordaberry dijo a El Observador que aún no hay una fecha definida para la comparecencia, pero que el objetivo es que sea el jueves o el martes de la próxima semana.

Entre los fugados está el mafioso italiano Rocco Morabito, quien escapó junto a otros tres presos –uno de los cuales fue recapturado– que esperaban ser extraditados a otros países de la Cárcel Central, ubicada en el centro de Montevideo y al lado de la jefatura de Policía.

Los criminales burlaron todas las medidas de seguridad. Cerca de la medianoche del domingo 23, Morabito, junto con Matías Sebastián Acosta González, que esperaba su extradición a Brasil, y Bruno Ezequiel Díaz, detenido a pedido de Argentina por un delito de homicidio, se escaparon por la azotea, entraron a un apartamento en el quinto piso de un edificio pegado a la cárcel céntrica, robaron $ 3.000 de la dueña de casa y se fueron.

Leandro Abel Sinopoli Azcoaga –que fue detenido el miércoles en Salto cuando pretendía huir a Brasil–, hizo algo más descarado todavía: salió por una puerta lateral de la entrada de la Jefatura de Policía de Montevideo, que da a la calle Yi, y que también está al lado de la cárcel.

Y por si fuera poco, las cámaras del centro penitenciario no estaban en funcionamiento en el momento de la huida.

El plan de escape ya había sido advertido por inteligencia carcelaria en junio de 2018 pero ni el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ni la Policía Nacional supieron cómo contrarrestarlo. Tampoco dieron respuesta a los constantes reclamos de Mary González, directora del Cárcel Central, que desde hacía un año y medio denunciaba los bajos controles de seguridad que había en la cárcel céntrica y reclamaba que Morabito fuera a otro lugar.

La fuga provocó la renuncia del director del INR, Alberto Gadea, y el inicio de un sumario para cerca de veinte funcionarios, informó el Ministerio del Interior en un comunicado. Tres horas antes de anunciarlo, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, había dicho en una reunión con Bonomi y otros jerarcas policiales en la que se trató el asunto que suponía que algunos funcionarios tenían que haberse corrompido. “Los tipos que se escapan no son adivinos. Alguien tiene que haber contado por dónde ir... Eso no se arregla de un día para el otro”, comentó el jerarca, según supo El Observador, y agregó que no tenía dudas de que “el núcleo de quien arregló estas cosas está ahí adentro”.

En lugar de Gadea asumió Ana Juanche, una jerarca que ocupaba un cargo de confianza del ministro y quien se desempeñaba como subdirectora técnica del organismo: era la segunda al mando del INR.

Juanche, hasta entonces, se había desligado de toda responsabilidad. La única vez que aceptó dialogar con El Observador en la semana fue horas antes de que Gadea dejara su puesto. En la mañana del martes, aseguró que estaba al margen de lo ocurrido y que la fuga no era un asunto de su área.

“No es mi tema, no estoy enterada, no soy vocera, no estuve en las reuniones, así que no puedo informar, porque no tengo información”, declaró. Pero según dijo Mary González a El Observador, de Juanche dependía todo lo que ocurría en Cárcel Central, y por la jerarca también pasaron todos los reclamos sobre los bajos niveles de seguridad del centro penitenciario.

Una fuente de Interpol dijo a El Observador que, de acuerdo a las imágenes tomadas por cámaras de la vía pública, Morabito y los que estaban con él huyeron en un auto rumbo a la Costa de Oro. Nada más se supo hasta el momento.

Días después de la fuga en cárcel central, dos reclusos se escaparon del complejo carcelario de Santiago Vázquez.