Nueva directora de cárceles acusada de beneficiarse por afinidad política

Tras la fuga este domingo de la Cárcel Central del mafioso italiano Rocco Morabito y otros tres reclusos que esperaban ser extraditados, burlando todas las medidas de seguridad, la primera autoridad que pagó con su cargo la responsabilidad de lo ocurrido fue el director del sistema carcelario, Alberto Gadea. Y en su lugar ascendió Ana Juanche, quien se desempeñaba hasta el momento como subdirectora técnica del organismo, y a quien respondía Mary González, la directora de la cárcel céntrica.

“Yo dependía directamente de Juanche”, dijo a El Observador González, quien supone que es una de los 20 funcionarios sumariados por la cartera de seguridad luego de la fuga aunque todavía no fue notificada.

Pero Juanche, que fue designada por el ministro Eduardo Bonomi en un cargo de confianza, se desligó de toda responsabilidad y hoy es la nueva máxima autoridad del sistema.

El martes al mediodía, tres horas después de que el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, presumiera en una reunión con el ministro Eduardo Bonomi y otras autoridades que la fuga se había debido a que un funcionario de la propia cárcel había “contado por dónde ir” a los reclusos, la cartera de seguridad anunció que Gadea había renunciado.

Y horas antes esa misma mañana, Juanche, que entonces era quien seguía a Gadea en la cadena de mando, dijo a El Observador que estaba al margen de lo ocurrido y que no era un asunto de su área. "No es mi tema, no estoy enterada, no soy vocera, no estuve en las reuniones, así que no puedo informar, porque no tengo información", sostuvo.

Sin embargo, según supo El Observador, en el organigrama del INR la Cárcel Central –la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la Zona Metropolitana, dirigida por personal civil– depende de la Subdirección Técnica del organismo, por lo que Juanche debía estar al tanto de los constantes reclamos que hacía González desde mediados de 2018, cuando advertía sobre las pésimas condiciones de seguridad del centro penitenciario.

Fuentes del INR señalaron que Juanche tiene afinidad con el Movimiento de Participación Popular (MPP), al que pertenece Bonomi. Consultada sobre si esa cercanía jugó a favor de la nueva jerarca del sistema carcelario, González dijo: “Dos más dos es cuatro, es lo que cualquiera interpretaría... ¿Por qué a algunos los remueven y a otros los promueven?”.

Morabito, junto con Matías Sebastián Acosta González, que esperaba su extradición a Brasil, y Bruno Ezequiel Díaz, detenido a pedido de Argentina por un delito de homicidio, se escaparon por la azotea de la cárcel. Entraron por una ventana a un apartamento del quinto piso del edificio que se encuentra al lado de la cárcel. Leandro Abel Sinopoli Azcoaga –preso por un delito de falsificación de documento y hurto a pedido de la Justicia de Brasil, que ya fue detenido este miércoles en Salto–, salió caminando por una puerta lateral del edificio central de la Jefatura de Policía de Montevideo, que está al lado de la cárcel. Lo hizo sin que nadie lo detuviera, y las cámaras de seguridad del centro penitenciario que debieron captarlo no estaban funcionando al momento del escape.

En manos de Juanche

González también había denunciado que incluso Morabito ya había intentado escaparse el año pasado, y que volvió a hacerlo el 25 de mayo de este año.

"Encontramos una cuerda de nailon colgada de conductos de aire, lo que derivó que hiciéramos una recorrida y realizáramos controles en las rejas, y encontramos que una de ellas estaba rota. La reparamos y volvimos a informar: mandamos fotos de la cuerda y de lo que se había roto", sostuvo la jerarca de la Cárcel Central.

Pero ya en octubre de 2018, luego de que Morabito hubiera tenido otros intentos de fuga y de que inteligencia carcelaria hubiera advertido meses antes a las autoridades del INR de que el mafioso italiano tenía un plan de escape, González redactó una carta solicitando que el recluso fuera trasladado a otro centro en donde hubieran más garantías de seguridad.

“Y el 18 de diciembre esa solicitud pasó por Juanche”, dijo González.

La respuesta llegó el 7 de mayo de este año. Según difundió El País, el director nacional de la policía, Mario Layera, le escribió una carta a la encargada de la Cárcel Central negándole el pedido. La única opción de traslado, al tratarse de un interno administrativo –la ley no permite enviar a una cárcel común–, solo podía ser derivado a la Guardia Republicana. Pero Layera le explicó que en esa dependencia estaba el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, apodado El Cuini y que eso “podría provocar la unión y concertación de dos líderes de organizaciones criminales de gran peligrosidad”.

González dijo ahora que no quería “ser injusta”, pero que “todo el mundo (en el Ministerio y el INR) sabía que las condiciones no estaban dadas, que la seguridad no era la que necesitaba”. “Hacía un año y medio que estaba con el hombre, y ahora dicen que les generamos un conflicto diplomático”, agregó, en referencia al pedido del ministro del Interior y vicepresidente de Italia de “explicaciones inmediatas al gobierno de Uruguay" por la fuga “desconcertante”.

“A mí que me den las garantías de poder trabajar”, exclamó González.

El Observador intentó el contacto con Juanche, pero no respondió los llamados y mensajes.