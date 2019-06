Ana Juanche asume como nueva directora de cárceles tras renuncia de Gadea

Ana Juanche es la nueva encargada del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) luego de que el exdirector, Alberto Gadea, renunciara este martes a raíz de la fuga desde la Cárcel Central de los reclusos Rocco Morabito, Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, Matías Sebastián Acosta González y Bruno Ezequiel Díaz.

Juanche se desempeñaba hasta el momento como subdirectora técnica y, además de ser magíster en derechos humanos, es experta en investigación de proyectos para la reforma de los sistemas penitenciarios.

La cartera dirigida por Eduardo Bonomi resolvió este martes disponer el inicio de sumarios administrativos (algunos con medidas y otros sin medidas) a funcionarios de Cárcel Central según sus responsabilidades y/o competencias. La decisión se tomó luego de una reunión entre el ministro y varias autoridades de Interior.

Según supo El Observador, en el encuentro las autoridades habían manifestado que no tenían dudas de que las fugas fueron posibles gracias a la complicidad de algunos guardias o funcionarios policiales, ya que se burlaron en forma descarada de todas las medidas de seguridad. “Los tipos que se escapan no son adivinos. Alguien tiene que haber contado por dónde ir... Eso no se arregla de un día para el otro", dijo el subsecretario Jorge Vázquez.

"El núcleo de quien arregló estas cosas está ahí adentro", agregó el viceministro.

Morabito, junto con Acosta González, que esperaba su extradición a Brasil, y Díaz, detenido a pedido de Argentina por un delito de homicidio, se escaparon por la azotea del centro penitenciario luego de hacer un boquete y entrar por una ventana a un apartamento del quinto piso del edificio que se encuentra al lado de la cárcel. Sinopoli Azcoaga –preso por un delito de falsificación de documento y hurto a pedido de la Justicia de Brasil–, mientras tanto, salió caminando por una puerta lateral del edificio central de la Jefatura de Policía de Montevideo, que está al lado de la cárcel, sin que nadie lo detuviera.