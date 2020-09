El "mal ejemplo" argentino entra en el debate del plebiscito chileno: "No podemos retroceder"

Una pareja se sube a un taxi y pide ir al Obelisco. El taxista percibe el acento y pregunta si son chilenos y así se inicia una publicidad en la campaña del plebiscito, en Chile, previsto para el 25 de octubre.

La campaña se reinició en la última semana de agosto luego de su suspensión como consecuencia de la pandemia. A poco más de un mes para su realización, el ambiente se calienta en las redes sociales entre quienes apoyan el cambio de la Constitución y quienes lo rechazan.

En esta pieza publicitaria la idea que se quiere transmitir es que Chile avanzó y ahora no puede retroceder. Aunque sostienen que quieren cambiar Chile, el voto que piden es por el "rechazo" al cambio constitucional.

El taxista de esta pieza publicitaria al identificar la procedencia de la pareja que llevará al Obelisco dice: "Cómo avanzaron últimamente, eh...,está lindo todo por allá, o estaba por lo menos..".

El joven chileno le responde: "Si...después del estallido las cosas cambiaron un poco", haciendo alusión a las protestas que explotaron el pasado 18 de octubre que llevaron a enormes manifestaciones contra la inequidad y por el cambio constitucional.

El taxista continúa y expresa que en Argentina "no se entiende muy bien qué pasó..,.el mejor país de Latinoamérica, creciendo, creciendo y de golpe..."

Ahora es la chica la que habla: "Sí, eso se veía, pero igual hay mucho para mejorar". "Sí, como en todos lados, sigue el taxista,...para mi ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros históricamente, siempre..."

Toma aire el conductor y resume lo que ha sido Chile, todo en comparación con su Argentina: “Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación ¿cuánto? ¿3, 4 por ciento anual? Como mucho. ¡Nosotros 50% en un año! Cuídense, chicos, en serio yo se lo que digo, no vayan a retroceder”, argumenta.

Luego la cámara se centra en la pareja y una voz en off apunta: "En los últimos 30 años mientras en Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba a 50%, en Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Nos queda muco por mejorar pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado. Para cambiar Chile, yo voto rechazo".

Al final se ve a la pareja frente al Obelisco y el taxi reemprende su ruta.

El plebiscito Chile se acordó el pasado 15 de noviembre, en el cual se consultará si se modifica la Constitución heredada, aunque ha sido sometida a cambios, de la dictadura de Agusto Pinochet (12973-1980)

El plebiscito también preguntará si el órgano encargado de redactar la Carta Magna debería ser una asamblea formada solo por ciudadanos electos o integrada también por diputados. De salir ganadora la opción “apruebo”, la elección de los constituyentes se realizará en abril y estos deberán redactar la nueva Constitución en máximo un año, señala el portal Infobae.

Los defensores del “rechazo” se agrupan en los sectores más conservadores del país y defienden que cambiar la Constitución podría traer consecuencias que desestabilicen a la nación, por lo que optan por hacer modificaciones sin cambiar por completo la actual Carta Magna, añade el medio argentino.