El MEF colocó deuda en pesos nominales con tasa del 10,7% a 2025

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) licitó este martes un nuevo tramo de la emisión de Nota de Tesoro en pesos nominales con vencimiento a 2025, en un contexto internacional de suba de las tasas de interés para contener las presiones inflacionarias del cual Uruguay tampoco escapa.

Para poder financiar su déficit fiscal y pagos de servicio de la deuda pública, el gobierno debió convalidar este martes un mayor costo por ese financiamiento.

El monto licitado de la Nota del Tesoro (Serie 9) era de $ 700 millones (unos US$ 17,5 millones) y obtuvo una demanda casi cuatro veces superior: $ 2.674 millones. Como es habitual, las autoridades tiene la potestad legal de aceptar hasta el doble del monto licitado ($ 1.400 millones en este caso), algo que las autoridades decidieron no tomar. Una de las razones puede estar detrás de la tasa de interés que pretendían los inversores locales. El MEF terminó aceptando 814,5 millones (US$ 20,3 millones) con una tasa de interés de 10,68% anual, casi dos puntos por encima del 8,98% que pagó en la licitación que realizó por esa nota en abril.

La inflación se mantuvo por tercer mes consecutivo en mayo en un guarismo de 9,4%. En los 12 meses a ese mes, el ritmo de suba de los precios se ubicó en 9,37%, el mismo registro del año móvil cerrado a abril (9,37%) y prácticamente idéntico al de marzo (9,38%).

Ruido en los mercados

En los últimos días, los mercados internacionales reaccionaron con pesimismo tras el último dato de inflación de EEUU (por encima de lo previsto) y la cotización del dólar se fortaleció. ¿Qué impulsa la volatilidad? Nuevas expectativas de que la Fed realice un aumento de la tasa de 75 puntos base en junio y julio, y otro de 50 puntos en septiembre. Lo primero, sería el mayor ajuste desde 1994, generando nuevos temores de recesión en los mercados de valores.

Al subir las tasas de referencia, la Fed lleva a los bancos comerciales a incrementar las que aplican a los créditos. En marzo de 2020, el organismo siguió el camino opuesto y bajó las suyas a prácticamente cero para apuntalar la economía y el consumo, motores del crecimiento en Estados Unidos, ante la expansión del coronavirus. Las tasas de interés permanecieron dos años en un rango de entre el 0% y 0,25%. La primera suba fue en marzo pasado. Un cuarto de punto porcentual. Actualmente, se ubican en un rango que va del 0,75% al 1%.

El viernes pasado, el 25% de los operadores de mercado esperaban una suba del 0,75 puntos. El resto creía que sería de 0,5 puntos, según CME Group. Si bien el sábado apenas el 3,6% de los consultados pensaban que la Fed subiría sus tasas 75 puntos básicos, Wall Street abrió ayer en una fuerte bajas ante la eventualidad de un alza mayor a la esperada. Obvio, más vale prevenir que curar. El índice S&P 500 quedó un 20% por debajo del máximo de enero último, mientras que los papeles tecnológicos se encontraban entre los más afectados, con el Nasdaq situándose en el menor nivel desde noviembre de 2020.