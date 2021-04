El mensaje de Lacalle a un hombre que perdió a sus padres por covid y defendió al gobierno

El presidente Luis Lacalle Pou se conmovió con el tuit de un hombre que criticó a quienes "luchan con las muertes" provocadas por el coronavirus y contó que en menos de un día había "enterrado" a sus padres –él de 88 años y ella de 78– a causa del covid-19.

"El covid arrasó la familia. Tengo bronca y desolación. No llegaron a vacunarse. ¿La culpa la tiene el gobierno? No... Es una pandemia se hace lo que se puede", escribió Federico Turcio, en respuesta a un tuit de Graziano Pascale, que también cuestionaba a quienes culpaban al primer mandatario por las más de 2.300 muertes de coronavirus –la mayoría durante las últimas semanas–.

Hola . Ayer enterré a mi madre. Hoy entierro a mi padre . El COVID me arrasó la familia . Tengo bronca angustia y desolación . No llegaron a vacunarse . La culpa la tiene el gobierno ? NO ...es una pandemia se hace lo que se puede . Dan asco lo que luchan con las muertes . — federico turcio (@fedeturcio) April 26, 2021

El presidente se comunicó con Turcio, y le envió un audio que publicó El País. "Federico, estoy profundamente conmovido por tu mensaje. La verdad que en este momento difícil para ti y tu familia que hayas mandado estas palabras... son increíbles, increíbles. Agradezco de corazón tu fuerza, tu entereza y obviamente hacerte llegar un abrazo enorme para ti y tu familia en este difícil momento. Pocas veces me quedo sin palabras y la verdad que, te reitero, estoy conmovido por el mensaje. Un abrazo grande", le dijo.

Turcio, uno de los responsables del programa Bienestar con Caballos –una iniciativa para ayudar a jóvenes con vulnerabilidad a superar conflictos o traumas–, contó a El País que tuvo que procesar, en cuestión de horas, la muerte de sus dos padres. "Enterré a mi madre el domingo y cuando vine del entierro me llamaron para decirme que mi padre, que estaba con covid-19 pero fuera de peligro, se había muerto. Fue enseguida, fue un golpe de knock out. Venía recuperándome un poquito y pum", dijo el hombre, que además tiene a su hermano también cursando la enfermedad.

Cuando volvió a su casa, se encerró en su cuarto con el celular para distraerse, y abrió Twitter. "Vi que estaban hablando de las discusiones de siempre: que el Frente Amplio dijo tal cosa, que este político lo otro, que la culpa es de... Entonces escribí eso", narró.

"Lo que quise fue decir que la culpa la tiene la pandemia. No le carguen las muertes ni al presidente ni a los médicos ni a nadie. Tengo un hijo médico recién recibido que está en el frente de batalla y él tuvo que ir a atender a sus abuelos", agregó.

Turcio también contó que ya conocía al presidente por haber sido, junto con su esposa, vecino de Carlos Julio Pereyra, histórico dirigente blanco, fallecido en febrero de 2020. "Éramos muy amigos de él y ahí fue donde conocimos a Luis, mucho antes del 2010, cuando él estaba empezando".

Y lo describió: "Es un tipo muy sensible, muy creyente. A mí me impresionó. Cuando lo veía no me parecía lo que era y cuando hablé con él me cambió la perspectiva. Creo en la condición humana que tiene. Por eso me parece injusto que le endosen todo eso. Él es un tipo que se muestra cómo es, es realmente así. A pesar de ser político, no miente y trata de decir la verdad siempre".