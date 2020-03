El mensaje de Nández para los hinchas: "Jamás me voy a olvidar de Peñarol"

Nahitan Nández, volante uruguayo que actualmente milita en Cagliari, publicó un video en su cuenta de Instagram (nahitannandez25) en el cual se expresó hacia los hinchas de Peñarol que lo acusaron de "olvidarse" del equipo donde debutó como profesional el 1° de marzo de 2014 contra Danubio en Jardines del Hipodrómo.

El lunes, en declaraciones a ESPN, Nández expresó: "La verdad que se me eriza la piel, son momentos que nunca voy a olvidar. Jugar en La Bombonera, siempre lo dije y siempre lo voy a decir, hasta el momento fue lo más lindo que me pasó como experiencia en el fútbol".

"El partido que le voy a contar a mis nietos es cuando debuté en la Bombonera. Guillermo me puso los últimos minutos y justo el Pipa (Darío Benedetto) me dio el pase atrás e hice el gol contra Godoy Cruz. Fue soñado", dijo recordando el gol anotado el 17 de setiembre de 2017 por la Superliga Argentina.

"En Boca disfruté todo hasta el último momento. La final aquella fue linda también. Ir pasando las fases en series muy difíciles nos hizo aprovechar para ser un grupo maravilloso. Si algo bueno teníamos también era el grupo", dijo en referencia a la Copa Libertadores 2018 que Boca perdió contra River en Madrid. "Son momentos, los no tan buenos como los buenos, que siempre van a quedar, y es lo lindo del fútbol también".

A mediados de 2019, tras disputar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense, el volante uruguayo se despidió ovacionado por toda la hinchada xeneize. Pasó a Cagliari a cambio de € 20 millones. "He tenido la suerte de jugar una Copa América, el Mundial (Rusia 2018) pero jugar en esa cancha, con esa gente, transmite algo que no sé... Es muy difícil explicarlo con palabras", concluyó en la nota del lunes.

Este martes, desde su cuenta de Instagram, el volante nacido en Maldonado, publicó un video dedicado a los hinchas de Peñarol.

"Este es un video para la gente de Peñarol, club del que soy hincha. Ayer me quedé un poco preocupado por una nota que había hecho en estos días y en un punto hablé de La Bombonera y dije que había sido un momento muy especial en mi carrera futbolística, uno de los más lindos, y por ahí a la gente de Peñarol les tocó un poco para mal y alguno decía que me había olvidado de Peñarol, de dónde había salido".

Nández también dijo: "'Para mí es muy importante la gente de Peñarol y el club. No me olvido de que fui el capitán más joven de la historia de Peñarol, de que inauguramos el Campeón del Siglo, nada más y nada menos. Les quiero transmitir el amor que siento por Peñarol, no se trata de hacer diferencias, ni de competir entre Boca y Peñarol porque fui muy feliz en los dos equipos. Es imposible, jamás me voy a olvidar de Peñarol", expresó Nández quien jugó 86 partidos con el aurinegro y marcó 8 goles entre 2014 y mediados de 2017.