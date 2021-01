El mercado celebra el fin del endeudamiento de Netflix

Se inicia una nueva etapa para Netflix. La compañía de streaming más popular del planeta dijo esta semana al presentar sus resultados que espera lograr pronto flujo de caja positivo y no volver a endeudarse para financiar el gasto en producir series y películas. Tras el anuncio, sus acciones saltaron 16,9% el miércoles. Ayer los títulos retrocedieron 1,11%, a US$ 579.84.

La empresa también adelantó que planea una recompra de acciones para fortalecer su posición y el director financiero, Spencer Neumann, aclaró que este movimiento no dañará las inversiones. “Le damos mucha importancia a la flexibilidad del balance, por lo que continuaremos invirtiendo agresivamente en las oportunidades de crecimiento que se nos presenten. Pero, si tenemos un exceso de efectivo, se lo devolveremos a los accionistas a través de programas de recompra”, añadió.

Ricardo Levy, fundador y CEO del fondo de acciones estadounidenses Sensor Capital, explica que Netflix ha debido invertir con fuerza “para adquirir nuevos clientes e invertir en contenido propio para no depender tanto de contenido de Disney y otros. Estos gastos que proporcionalmente fueron enormes los financiaron en parte con deuda”.

La firma, que se endeudó en US$ 15 mil millones desde 2011, cuenta ahora con una caja de US$ 8.200 millones. “Hoy la empresa es grande, ya genera flujos de caja operativos positivos y crecientes, muchos dados por las economías de escala. Por eso ya no necesita recurrir a financiamiento externo (deuda o capital)”, dice.

Fuente: Diario Financiero - RIPE