El mercado de granos se incendia con los bombardeos rusos y el ganadero se afirma

Las tensiones geopolíticas fueron clave esta semana en el mercado de granos. Para la hacienda gorda, una menor oferta impulsa los precios. En lanas, aún no se traslada al mercado local el repunte de precios registrado en Australia previo al receso.

La guerra y los granos

Como en el comienzo de la guerra, el trigo y los aceites tuvieron fuertes subas luego de que el acuerdo que garantizaba la exportación de granos desde el Mar Negro no fuera ratificado por Rusia y, sobre todo, las instalaciones de silos y puertos graneleros de Ucrania fueran sometidas a intensos bombardeos esta semana, con un daño directo sobre 60 mil toneladas de granos.

La alarma disparó los precios, aunque sobre el cierre de la semana el presidente turco anunció negociaciones para regresar a Rusia al acuerdo llevaron a que el viernes las cotizaciones bajaran.

"La terminación de la iniciativa de granos del Mar Negro tendrá una variedad de efectos (perjudiciales), que van desde el aumento de los precios mundiales de los alimentos, en algunas regiones, hasta la hambruna y luego nuevas oleadas de migración. No dudamos en tomar la iniciativa para evitar esto. Creo que al discutir el tema en detalle con el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguraremos la continuación de este movimiento humanitario", dijo Erdoğan.

Juan Samuelle

El precio del trigo se afirmó.

Otro factor que el mercado sigue con atención es la sequía y las olas de calor en Estados Unidos. En cuanto a la sequía, los datos que se actualizaron el jueves indicaron que aumentó la superficie afectada en trigo del 25 al 31% la superficie cubierta con trigos de primavera que experimenta algún nivel de sequía, un dato superior al 16% vigente un año atrás.

Dakota del Norte, el principal Estado productor de esta variedad, vio crecer el área con déficit hídrico del 47,59 al 54,07% de su territorio y la superficie con sequía moderada, del 8,43 al 13,66%.

En soja la sequía afecta a un área importante pero se redujo de 57 al 50% la superficie, mientras que en maíz redujo la superficie afectada de 64 al 55% la superficie.

Estados Unidos va a una cosecha por ahora modesta en rendimiento, pero los cultivos están en plena floración en caso del maíz e iniciando la floración de la soja. Estas semanas serán cruciales, determinando el resultado de las cosechas.

Los precios en Uruguay

En Uruguay los precios mantuvieron la volatilidad del exterior pero en el caso de la soja con una distancia apreciable de los precios de Chicago, lo que dificulta la concreción de negocios. La escasa soja disponible llegó a US$ 465 y la del año próximo a US$ 450, en tanto los precios de colza llegaron a US$ 490 y la cebada alcanzó US$ 272, pero el cierre de la semana fue por debajo de esas referencias. La marcha de la guerra y el clima seguirán determinando la dirección de los precios.

Arroceros expectantes

Mientras, merece destaque la fuerte suba del arroz en Brasil, acompañando la renovada inseguridad alimentaria que genera la guerra pasó de US$ 17 a US$ 18 por bolsa en el sur de Brasil. Es un estímulo fuerte para la próxima siembra en Uruguay que por ahora tiene un faltante agudo de agua en las represas y no es claro que pueda capitalizar la oportunidad que se le presenta.

Los cultivos de invierno –trigo, cebada y colza- avanzan en buen estado, especialmente los cereales que por ahora reciben las lluvias moderadas que necesitan para su desarrollo.

Mercado ganadero

Menos oferta y más precio

Menor oferta en general y sobre todo de ganados preparados mantiene la firmeza del mercado ganadero.

Se cumple la regla de que el productor no vende en suba y es limitada la operativa de negocios. Hubo una retracción de productores tras el cambio de tendencia en los valores, a la espera de algún centavo más.

Los valores para los novillos se consolidan entre US$ 3,60 y US$ 3,70 por kilo y en algunos ganados especiales y pesados pueden valer hasta 10 centavos más, comentó el operador. Para vaca gorda las cotizaciones van de US$ 3,20 hasta US$ 3,40 por ganados de punta. Las vaquillonas logran entre US$ 3,45 y US$ 3,50.

Las entradas están cortas en todas las plantas. “La industria presiona mas sobre los ganados pesados y de comida”, comentó José Rubio, integrante de Megaagro y de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

En China parece que lo peor habría quedado atrás en valores para la carne vacuna, de acuerdo a operadores comerciales consultados, aunque aún con referencias de precios muy bajas y con muy leves movimientos al alza.

Mercado ganadero

El precio de exportación para la carne vacuna cayó a US$ 4.118 por tonelada la semana pasada y el promedio de los últimos 30 días móviles fue el más bajo desde mediados de febrero: US$ 4.290 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El mercado de reposición acompaña la firmeza del gordo. Hay más pedidos y poca oferta.

Los lanares siguen flojos, con muy poca demanda y valores deprimidos. Corderos y borregos cotizan en el eje de US$ 2,85. La oveja sobre US$ 2,25.

En carne ovina hay alguna señal de recuperación. Aunque se registró una caída en el promedio semanal a US$ 4.122 desde los US$ 5.111 de la semana previa, en el valor promedio de 30 días hay un ascenso gradual y que persiste desde principios de junio. Con un promedio de US$ 3.656 del 10 de junio hasta los US$ 4.449 en la última semana.

Juan Samuelle

Los valores para los novillos se consolidan entre US$ 3,60 y US$ 3,70 por kilo.

El mercado lanero local

En el mercado internacional, las últimas dos semanas previas al receso en el mercado lanero australiano fueron positivas. Una suba lógica, consideró Pablo Iramendi, teniendo en cuenta que por tres semanas los consumidores se quedan sin posibilidad de comprar grandes volúmenes, a lo que se suma la aparición de lana nueva y de mejor calidad. “Zafra nueva, calidad nueva, y la necesidad además de hacerse de lana que después no pueden comprar”, dijo el presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana.

En el mercado interno, sin embargo, no se ha reflejado esa suba, con una demanda bastante ausente, comentó Santiago Onandi, responsable de lanas de Zambrano y Cía.

Están empezando las esquilas preparto, en algunos lados con lanas prontas, y muchos productores están esperando a la segunda parte del año con la expectativa de mejores valores.

“En Corriedale ha aparecido alguna operación en las últimas semanas, a mi entender gente que está con dos o tres zafras y no tienen más espacio y no tienen más remedio que vender al precio del mercado. Y más sabiendo que las expectativas para lanas gruesas en el corto plazo no es el mejor”, señaló Iramendi. Han aparecido algunas operaciones para los acondicionados en el eje de US$ 0,80 a US$ 1 dependiendo la finura, sostuvo. Y para lotes sin acondicionar sin grifa verde en el eje de US$ 0,50- US$ 0,60 centavos.

Onandi puntualizó que en ese sector de lanas de 28 micras y más gruesas, el productor “ya se hizo alguna idea de que el mercado quedó por ahí”, con referencias para ese tipo de lanas de entre US$ 1 en algunos casos hasta por debajo de US$ 0,90.

Juan Samuelle

La lana sigue con precios deprimidos.

Hacia adelante, como ha pasado en los últimos dos o tres años, consideraron que la demanda se concentrará en lanas finas, y certificadas. “En ese tipo de lanas la demanda está activa. Lo que no hay hoy es oferta vendedora a estos valores, pero creo que con una tonificación del mercado va a andar bien. El resto de las lanas espera alguna demanda que absorba los stocks y que China, gran consumidor de ese tipo de lanas, se active, cosa que por ahora no ha pasado”, sostuvo Onandi.

Para Iramendi, “hasta que no mueva China el espinel y empiece a consumir y demandar va a ser muy difícil que los valores puedan cambiar mucho”.