El ministro de Defensa designado por Lula urge "despolitizar" a las fuerzas armadas de Brasil

El futuro ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, consideró que la despolitización de las fuerzas armadas del país es algo "absolutamente necesario" después de los cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro.

"Hay que volver a lo que siempre fueron. La despolitización y la despartidarización de las Fuerzas Armadas es una cosa absolutamente necesaria para el país", afirmó Múcio en una entrevista en GloboNews.

Político conservador, Múcio fue designado al frente de una de las áreas críticas que heredará Lula por considerar que será un buen interlocutor de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El futuro ministro consideró que bajo la gestión de Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña y cuyo mandato termina el 1° de enero, se permitió que las "preferencias políticas se exacerbasen" en los cuarteles.

Ante este tenso escenario, que hizo que planeara la sombra de un golpe de Estado con la victoria de Lula en las elecciones de octubre pasado, propuso "volver a lo que siempre fueron" las Fuerzas Armadas, una "organización de Estado que no participa en política".

En este contexto, decidió que el criterio para escoger a los nuevos comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea vuelva a ser el de los años previos a Bolsonaro.

No obstante, subrayó que los militares "han demostrado que no apoyaron" las protestas golpistas de estos días a las puertas de los cuarteles promovidas por seguidores del presidente saliente ya que, como institución, "no tienen interés en un golpe".

Consideró que son apenas "unas figuras aisladas las que intentan politizar las Fuerzas Armadas", que, por otro lado, han tenido un papel protagónico en la gestión de Bolsonaro, quien es capitán retirado del Ejército.

Múcio consideró que el jefe de Estado saliente, que aún no ha reconocido abiertamente su derrota en los comicios, embarcó a una parte de los militares en su campaña de descrédito del proceso electoral, poniendo en duda el funcionamiento de las urnas electrónicas que el país utiliza desde hace casi tres décadas.

En este sentido manifestó que, como futuro titular de Defensa, no permitirá manifestaciones políticas de militares en redes sociales, como venía ocurriendo hasta ahora.

Aunque estimó que "no hay ningún riesgo" en la investidura de Lula, reconoció que "hay gente queriendo problemas" y con un "espíritu contra la sucesión", en aparente alusión a esos manifestantes golpistas que acampan en la puerta de los cuarteles.

Sobre Bolsonaro, quien el viernes rompió su silencio después de más de un mes de ausencia de los medios tras su derrota electoral, “duele en el alma”, confesó a sus seguidores. Múcio le recomendó salir de la Presidencia "como un estadista".

"Tiene un capital político gigantesco" que necesita conservar si quiere volver al poder en el futuro, recomendó.