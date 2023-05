El misterioso hotel abandonado en Sauce de Portezuelo, el mito del complejo gay y un futuro incierto

Que iba a ser para la comunidad gay. Que los dueños murieron, pero que algunos están vivos. Que no se sabe por qué nunca se inauguró. Que Guido Manini Ríos preguntó por el lugar para hacer un centro de rehabilitación de adictos. Que es todo run run y que nadie sabe nada a ciencia cierta.

Que es un misterio.

Los vecinos de Sauce de Portezuelo, en Maldonado, especulan y comentan las más variadas teorías sobre una manzana entera de 22.458 metros cuadrados que hace casi 16 años que luce igual: una construcción de cemento a metros de la playa que recuerda a un viejo hotel de ruta de los que aparecen en las películas.

Y el lugar no parece tener un futuro cierto. A la Intendencia de Maldonado no le llegaron iniciativas ni proyectos para reconvertir el viejo hotel.

Con módulos de seis puertas cada uno, conectados por un pasillo de vereda de layota naranja –que es casi lo único que le da color al espacio, junto a algunos módulos que están pintados con colores pastel– y ventanas con vidrios rotos, "parece un cuartel", coinciden varios vecinos, sobre todo por la torre que se levanta casi en el medio del predio que era donde iba a estar el tanque de agua.

María Eugenia Scognamiglio

La construcción quedó prácticamente terminada

La construcción comenzó en 2007 e iba a ser un complejo hotelero de 4.509 metros cuadrados edificados por unas cien habitaciones monoambientes con kitchenette, un espacio para dormir y un baño.

Juan da Silva

Las habitaciones son monoambientes

Para la época, era "re moderno", dicen los vecinos. "En un hueco, donde hay una abertura, mirás a través y es un cuadro. Se ve el médano, el pasto y el mar", dijo Graciela, vecina de la zona.

También tenía un salón de fiestas y hasta una piscina de 296 metros cuadrados, que quedó construida con un caño subterráneo que llega hasta el agua de la playa para llenarla. La bomba de la piscina también está colocada y en buen estado. Además, el complejo tiene su propia sub-estación de UTE y un depósito.

En el hotel de vacaciones solo faltó cortar la cinta de inauguración. Algo que nunca llegó a ocurrir.

Juan da Silva

El salón de fiestas tiene estufas a leña terminadas

Pero la obra no solo quedó inconclusa en los hechos, sino también en los papeles: el sereno tenía que cambiar una bomba que se había roto y tuvo que acceder a los planos. Ahí vio que pese a los años que pasaron los dueños –o el hijo del dueño– no hicieron el cierre de obra, un trámite que se realiza ante el BPS.

El actual dueño del complejo, que es el hijo de quien lo construyó, es un empresario argentino que los vecinos no ven con frecuencia por el lugar, aunque hay un encargado de mantenerlo y dos serenos que cuidan el espacio sobre todo de las vandalizaciones, del robo de cobre de los cables y del robo de escombros, algo que inquieta a los que viven a los alrededores. "Si veo que hay alguien ahí llamo a la policía enseguida. Porque un día roban escombros ahí enfrente y otro día me los roban a mí", dijo un vecino.

María Eugenia Scognamiglio

Las ventanas fueron vandalizadas a lo largo de los años

Graciela ve el hotel desde la puerta de su casa y cuenta que van jóvenes con "ganas de destrozar y romper", entonces cuando ve esa situación saca fotos y se las envía al encargado del lugar para que vaya. Sin embargo, en el complejo no han habido mayores problemas de seguridad ni personas que hayan ocupado de forma clandestina las habitaciones.

Durante la noche al lugar lo cuida Sandro, que en esas horas se aloja en uno de los monoambientes que adaptó para poderlo habitar, debido a que ninguna habitación tiene luz eléctrica ni conexión de agua.

Cuando ve llegar a alguien ya se imagina lo que ocurrirá: le preguntarán si alguna de las "casitas" está para alquilar.

Hace cuatro meses que está ahí y cree que no es la persona adecuada para hablar sobre la historia del hotel, aunque dice saber y haber escuchado algunas cosas porque su hermano lo cuidó durante 14 años. "Abandonado no está", corrige la pregunta de El Observador y agrega: "Está dañado por la gente, no está abandonado".

María Eugenia Scognamiglio

El complejo hotelero tiene la piscina construida

"Fueron ocho (dueños), murieron y quedan dos. Pero hay uno que tiene la mayoría. Yo creo que no se inauguró por algunos papeles legales, sin embargo está en venta esto. Cuatro millones ochocientos piden", contó Sandro.

Nadie sabe con certeza la historia oficial. Ni si fueron ocho dueños, ni si fue uno. "Ni nombre, ni apellido, ni nada", dice Graciela al ser consultada sobre quién es el dueño. Lo mismo responde Sandro.

Un misterio.

Alfonso, un hombre de 82 años que vive en Sauce de Portezuelo hace más de 60, llega hasta un eslabón de la historia y tampoco sabe el nombre del argentino dueño del hotel. Cuenta que Dino Lapi, un emprendedor italiano que fraccionó y forestó Sauce de Portezuelo en los años cuarenta, le vendió el terreno a un señor de apellido Cardozo que en 1973 hizo allí el camping "El cardenal azul" que funcionó durante 22 años, recuerda Alfonso.

En 1995, Cardozo le vendió el terreno del camping al empresario argentino que construyó el hotel y que antes de inaugurarlo murió, según la versión del vecino. Sin embargo, Alfonso dice que no sabe el nombre del dueño y que no lo conoce. "Es un único dueño y el hijo, que es argentino, cada vez que puede se da una vuelta. Nunca averigüe el nombre porque ya no hay tanta intimidad entre los vecinos", dijo.

El mito del "hotel para gays" y los proyectos

La teoría sobre que el complejo hotelero iba a ser para la comunidad gay está extendido en la comunidad. Los vecinos lo escucharon o lo afirman. Es casi una leyenda del balneario que se acepta como cierta, pero que no se sabe.

Los vecinos dicen que cuando el argentino compró el terreno, la zona de Chihuahua y su icónica playa nudista estaban en auge. Y posicionar a este complejo como un hotel para gays era "buen marketing". Aunque para Graciela "es todo un run run".

Ella afirma que "la idea del hombre era traer a matrimonios y a jubilados sin mucho poder adquisitivo" para vacacionar en una zona cercana a Punta del Este. "El constructor, Omar, falleció en 2012. Lo único que llegó a hacer es el casamiento de la hija que es doctora", contó la vecina. La fiesta de la doctora y su esposo se hizo en el salón del complejo. "Fue para lo único que se llegó a usar".

Alfonso es determinante: lo del hotel gay "fue un invento que se le ocurrió a una señora que quiso tener algunas declaraciones en un diario", dijo y argumentó que no cree "que haya una organización gay que esté tan organizada como para hacer una inversión de este tipo".

Sandro dice que la Intendencia debería adquirirlo y utilizarlo. "Cuando hay estas cosas tiradas en el Uruguay, con la necesidad de vivienda que hay...¡los políticos pueden!", dijo el sereno. Y Graciela espera que el Estado construya algún tipo de centro educativo industrial.

Alfonso cuenta que los socios del Club Banco República estuvieron interesados en el complejo, también el INAU y Graciela dice que recibió "un poco antes de la pandemia" a enviados de Manini Ríos de Cabildo Abierto que fueron a la zona a averiguar datos para convertir al complejo en un centro de rehabilitación de adictos. El Observador consultó con el senador Guillermo Domenech, el diputado de Cabildo Abierto en Maldonado, Sebastián Cal y con la presidenta del Inisa, Rossana de Olivera –perteneciente a Cabildo Abierto– pero los tres afirmaron que no saben si esas gestiones ocurrieron.

Lo cierto es que el hotel que no fue está tan asentado en el lugar que es parte del paisaje para quienes viven ahí. Y no parece levantarse en el corto plazo. Quizás hayan varios años más para seguir construyendo historias y mitos alrededor del misterioso complejo.