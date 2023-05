Accidente de Copsa en Maldonado: víctimas apuntan irregularidades en el informe que concluyó que hubo exceso de velocidad

La defensa de varios de los pasajeros del ómnibus de Copsa que se accidentó en Maldonado el pasado 12 de enero, y que tuvo como resultado el fallecimiento de una adolescente, denunció al comisario encargado de realizar el informe del Gabinete de Accidentología Víal que determinó que el choque se debió a un "exceso de velocidad", luego de que un informe del Ministerio de Transporte (MTOP) determinara que se había equivocado.

Según informó a El País y confirmó a El Observador el abogado Rafael Silva, a cargo de la defensa de la familia de la adolescente fallecida y de otros pasajeros del viaje, el comisario cometió un error al detallar en el informe que la velocidad máxima en el lugar del accidente era de 60 km/h.

"En el momento en que yo enfrento una señalización vial de advertencia de fondo amarillo, mientras dure lo que me está advirtiendo mi máximo de velocidad es de 60 km/h", afirmó el comisario en declaraciones a las que accedió El Observador. "Que la gente en general como uno lo ve en las publicaciones en todos lados no significa que no existe. Todas las curvas en rutas nacionales el máximo de velocidad es 60km/h", agregó.

Sin embargo, cuando Silva le consultó en la audiencia cuál era la normativa que imponía ese límite, el responsable respondió: "Yo no hago un informe jurídico, el accidentólogo establece la causa eficiente del hecho y dice porque, pero yo no pongo artículos, ¿ustedes vieron alguna vez artículos en un informe accidentológico? No, no se puede".

La defensa de los pasajeros mantuvo sus dudas en cuanto a la velocidad permitida en la zona del accidente, por lo que realizó una consulta a Transporte. El Ministerio respondió que el límite de la zona era de 110 km/h, y afirmó que la señalización con "chevrones" de curva "no cumplen la función de acotar la velocidad máxima a ningún valor".

Por esta situación, Silva denunció al comisario ante Asuntos Internos de Fiscalía, en el entendido que "el denunciado declara una cosa, pero en los informes pone otra", y entiende que el funcionario "no actúa con profesionalidad ni buena fe al confeccionar un informe totalmente contradictorio" al de Transporte.

Además, la defensa encontró "otros informes" en los que el propio comisario "fundamenta muy bien" con marco legal sus explicaciones. "Esta defensa ha logrado acreditar en debida forma que (el comisario) no quiso informar en este caso en concreto la base normativa de su informe", se lee en la denuncia.

Pericias no "fidedignas"

El abogado Silva pretende también impugnar la pericia mecánica, la cual entiende que "si fue confeccionada con mismo criterio que el del comisario" muestra que tanto esta como la del gabinete no son "fidedignas".

La defensa de los pasajeros fue crítica con el resultado de estos informes desde el principio, y piden hace meses realizar una pericia privada del ómnibus con la hipótesis de que el coche "no estaba en condiciones de salir a la calle", pero la fiscal del caso, Jessica Pereira, todavía no dio el visto bueno.

"No veo cuál podría ser el problema de que nuestros peritos puedan acceder a la unidad", criticó Silva.

El abogado presentó varios testigos, muchos de ellos pasajeros del viaje o de viajes previos, y otros conductores de la unidad, que alegaron que el vehículo había mostrado problemas en las semanas previas al accidente. Un conductor zafral alegó que el ómnibus era "imposible de manejar", y varios pasajeros coincidieron en que se movía "fuera de lo común".

Dos choferes también afirmaron que "no es habitual" que el coche haya ingresado más de 20 veces en los 40 días previos al accidente, como informó El País y confirmó El Observador.