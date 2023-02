Víctimas del accidente de Copsa piden pericia privada y citar a responsables del taller mecánico de la empresa

La defensa de la familia de la adolescente fallecida en el accidente del ómnibus 540 de Copsa en Maldonado insistirá en realizar un peritaje propio al coche accidentado luego de que la pericia forense ordenada por Fiscalía indicara que el vehículo no tenía fallas y que el incidente se debió a un error humano, confirmó a El Observador el abogado Rafael Silva.

Silva, que también defiende a otros pasajeros que resultaron accidentados en ese viaje, quiere interrogar a los responsables del taller de Copsa luego de contar con los resultados de su propia investigación. "Tengo que hacer esto con cabeza de fiscal, con las respuestas en la mano", contó.

Desde antes de conocer el resultado de la pericia de la Policía Científica que determinó que el accidente se debió a un error humano, como confirmó El Observador, el abogado de la familia de la adolescente fallecida quería realizar una pericia aparte de la solicitada por Fiscalía. Silva espera el visto bueno de Fiscalía, pero si no llega una respuesta al respecto la defensa lo tomará como una "denegatoria ficta" y recurrirá al Poder Judicial.

El resultado de la pericia divulgada este lunes por El Observador tampoco "dejó satisfecha" a la defensa, indicó el abogado.

Según Silva, la investigación de Científica "no da error ni fallas de ningún tipo" por parte del ómnibus, algo "diametralmente opuesto a lo sustentado por distintos pasajeros en este y en viajes anteriores" que la defensa presentó como testimonios.

A ello suma el audio del chofer que tomó estado público, en el que denuncia el mal funcionamiento del vehículo: "Acá voy en la Onda 540, todo el mundo se queja, no sabés lo que es esto. Se zangolotea para todos lados. Yo no sé si llevarlo a 80, si llevarlo a 100, llevarlo a 95. ¡Yo que sé!".

De todas formas, Silva afirmó que el informe del Gabinete de Accidentología Vial sobre el accidente "está bien, dentro de los parámetros". Este informe reafirma que la "causa fue un error humano, por exceso de velocidad", aseguró el letrado. Este reporte, agregó, se basa en el "disco de tacógrafo", que registra la velocidad de los vehículos.

La declaración del chofer de Copsa

Según Silva, el propio chofer reconoció en un interrogatorio que iba a "una velocidad encima de la habilitada en la zona para el tiempo, momento y circunstancia".

Sin embargo, fuentes cercanas al chofer indicaron a El Observador que el conductor no reconoció estos hechos y que Accidentología dio un "rango" de velocidad en la que se manejó al coche distinto al que indicó el responsable del vehículo.

Silva, quien accedió a la declaración del conductor a través de la carpeta del caso, lamentó que no se lo haya invitado a participar del interrogatorio, y declaró que le "falta hacerle preguntas", por lo que quiere interrogarlo por cuenta propia.

En su declaración, el conductor aseguró a Fiscalía que denunció el mal funcionamiento del coche a un superior. Por esto el abogado de las víctimas también quiere citar a este funcionario para constatar esta denuncia.

A pesar de que en principio el gerente general de Copsa, Javier Cardoso, indicó que el ómnibus estaba en buenas condiciones y habilitado para manejar, algo que mantiene y que ratificaron desde el Ministerio de Transporte, desde el Sindicato de trabajadores de Copsa afirmaron que el coche 540 ya había sido denunciado por funcionarios de la empresa.

El chofer también reafirmó que no utilizó el celular mientras viajaba en el ómnibus, detalló Silva. No obstante, para constatar este hecho todavía resta conocer el resultado de la pericia al celular, que puede constatar por la actividad del aparato si el conductor lo utilizó o no en el momento en que ocurrió el accidente.

Las lesiones de los pasajeros de Copsa

El abogado defensor anunció que la fiscal Pereira comenzó a citar para esta semana a algunos de los 32 pasajeros para realizar la "comprobación de lesiones", con el fin de determinar cuál fue la afectación total del accidente.

Las lesiones se dividen entre "leves", "graves" y "gravísimas", y son calificadas por un médico forense que analiza a los involucrados.

Para denunciar las lesiones englobadas en las primeras dos clasificaciones las víctimas deben presentar una "instancia de parte" a las autoridades. Si un forense determina que una persona tuvo lesiones gravísimas Fiscalía puede actuar de oficio.