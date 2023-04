Rampas imposibles, una vereda en zigzag y un ciego que termina en la mitad de la calle: las obras para "mejorar la accesibilidad" en Maldonado

Si alguien se propone construir una rampa más inaccesible, que ni lo intente, no lo va a lograr. La vedette, imposible de superar, está ubicada en la esquina de 3 de Febrero y 18 de Julio, en el centro de Maldonado.

Quien quiera ir empujando un cochecito de bebé, en silla de ruedas, o acompañar a un niño en la chivita va a fracasar en el intento al darse cuenta de que, una vez que logró subir la rampa, las ruedas quedarán trancadas en la canaleta que se atraviesa a continuación y, después, debería tener una fuerza extra para lograr saltar el escalón y volver a subir a la vereda. Si tiene suerte, la persona no se pechará con la columna que está justo en el borde de la rampa, que nadie sabe explicar si se puso antes que el desnivel –y entonces el constructor calculó los milímetros para que quedara lo suficientemente cerca como para convertirla en la rampa más más inaccesible del mundo– o si, en realidad, fue alguien que quiso mejorar la obra inaccesible jamás hecha.

Lo que es claro es que quien necesite una rampa, mejor evitar esa. Le será menos trabajoso subir el escalón de la vereda convencional.



“Está muy mal”, reconoció el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, en diálogo con El Observador.

P. Eizmendi

Accesibilidad: rampas, caminos, botoneras en Maldonado

Lo que hace más interesante a esta rampa, sin embargo, es que no está sola: hay varias en Maldonado con el mismo mérito.

Y todavía más interesante: otras obras del departamento, como veredas y botoneras para ciegos, también pueden ser tan inaccesibles como un oxímoron que conjuga la buena voluntad con la mala ejecución.

Lo que pasó en el caso de las rampas inaccesibles, explicó el alcalde a El Observador, fue que primero se había hecho un ensanche de la vereda, necesario para mejorar el tránsito vehicular –en el que se previó la circulación de agua en una ciudad que tiende a inundarse– y después se agregó la rampa, con toda la intención de que hiciera el lugar más accesible. Pero no se encontró el modo de no tapar el desagüe que hace que el agua circule y al mismo tiempo continuar la rampa al resto de la vereda. Ahora se está buscando la manera de poner caños, aunque aún no se resolvió la cuestión de hacer la rampa realmente utilizable.

“Pareciera que cuando se construye es cuando se generan los problemas. Quienes no han hecho estas obras, no recibían planteos. Los demás, antes no hicieron nada. No se les criticó, porque no hicieron”, se quejó el alcalde ante los cuestionamientos por estas obras.

Hay otras rampas en el centro de la ciudad que, quien las usa, tiene alto riesgo de terminar incrustado en una pared: el margen de maniobra es tan chico que una vez que sube a la vereda una silla de ruedas apenas puede doblar para seguir en el sentido de la calle. Hay que reconocerlo: subir a la vereda, sube. Pero no puede seguir circulando.

P. Eizmendi

Accesibilidad: rampas, caminos, botoneras en Maldonado

Para esto, el alcalde también tiene una explicación: la ciudad tiene veredas muy angostas, con poco margen para hacer una rampa realmente accesible. Se hizo lo que se pudo con el espacio que había, defendió Rapetti.

No pasa solo en la ciudad de Maldonado. En San Carlos vive uno de los integrantes de la Asociación de Discapacidad Motriz de Maldonado (Adimo) que también reniega con las rampas que se hicieron.

P. Eizmendi

Accesibilidad: rampas, caminos, botoneras en Maldonado

Los desniveles o la ubicación hacen que sean muy difíciles de usar. En algunos casos, las pendientes adquieren tal inclinación que se necesita una fuerza mayor la fuerza para movilizarse en las veredas.

P. Eizmendi

Accesibilidad: rampas, caminos, botoneras en Maldonado

Vereda en zigzag en Cerro Pelado

En Maldonado puede haber, en pro de la accesibilidad, veredas que hacen zigzag. El municipio invirtió en la zona de Cerro Pelado $ 8 millones para hacer 15 cuadras de sendas caminables para los vecinos, aunque se hicieron con un pedido estricto por parte de quienes viven ahí de que se cuidara la naturaleza del barrio. Donde había árboles la vereda se corrió para no tener que tirarlos. Así fue que, atendiendo este pedido, el municipio proyectó un camino peatonal que zigzaguea en dos tramos.

Cuando los integrantes de Adimo vieron cómo iba avanzando la obra se agarraban la cabeza: podían darse cuenta de que algo no iba a funcionar. De hecho, el alcalde Rapetti contó a El Observador que la arquitecta a cargo fue con una silla de ruedas para ver si lo que planteaban en Adimo era razonable. Lo constató: había que ensanchar entre 10 y 15 centímetros el pasaje de cada lado para suavizar el zigzagueo y hacerlo, ahora sí, más accesible.

P. Eizmendi

Accesibilidad: rampas, caminos, botoneras en Maldonado

La obra de mejora es “absolutamente insignificante” en comparación con la obra que se hizo en el barrio, dijo Rapetti. “Estamos hablando de 8 metros en 1.500 construidos. De todas formas, es mejor que lo que había antes”, remarcó.

Adimo no coincide con esa mirada, porque entiende que, para hacer una obra de esta magnitud, es preferible no hacerla si el resultado no va a cumplir con el propósito.

El jueves pasado, la asociación estuvo junto con el alcalde en la Comisión de Discapacidad donde se hicieron estos planteos.

El punto de discrepancia está en la interpretación de si estas obras cumplen o no con las normas de calidad ISO. El municipio entiende que no se contradicen, mientras que quienes necesitan de espacios accesibles consideran que no.

No hay que ser un profesional ni saber de leyes para darse cuenta: solo hay que mirar las fotos.

P. Eizmendi

Accesibilidad: rampas, caminos, botoneras en Maldonado

Un ciego en la mitad de la calle

El problema también aparece con las botoneras que se hicieron para guiar a los ciegos. Faltan baldosas indicadoras podotáctiles que hicieron que Álvaro, que no ve, intentando guiarse por las señales que había en la vereda haya terminado, hace unos días, en la mitad de la calle. Eso es porque, a diferencia de lo que pasa en el centro de la ciudad, en Cerro Pelado la vereda no está necesariamente contra la pared, por lo que una persona ciega pierde esa referencia a la hora de desplazarse. Depende casi por completo de las guías que le da el suelo. Si las guías están a medias, una persona ciega puede interpretar que no es porque la obra se hizo mal, sino que deja de haber peligro para transitar, y eso puede llevarlo a cruzar la calle sin advertencia alguna.

En Uruguay hace al menos una década que se empezó, de a poco, a pensar en ciudades más accesibles. En 2017, la uruguaya Natalia Guala, representante de la fundación española Once, había advertido en su visita a Uruguay sobre los problemas a los que pueden encontrarse quienes intenten adaptar una ciudad para hacerla más accesible. Ya entonces dejaba entrever la idea: la accesibilidad no era cuestión de poner rampas, botoneras o barandas por todos lados, sino pensarla en su conjunto para que todo tenga sentido.

"Los rebajes de los cordones son importantes y son necesarios, pero hay que pensar dónde se hacen, pensar que por esa misma esquina van a pasar personas no solamente con dificultades de movilidad, sino, por ejemplo, una persona ciega que con el bastón no va a detectar que está en una rampa y puede terminar en el medio de la calle", dijo en ese momento en entrevista con El Observador.

Ante estas dificultades, Adimo se está asesorando con la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República para ver la posibilidad de interponer un recurso de amparo y que se hagan los arreglos necesarios para que las personas que lo necesiten puedan transitar. De todos modos, Rapetti dijo a El Observador que, para el caso de las veredas en zigzag, el municipio hará las obras necesarias una vez que termine de trabajar en los pluviales para que la zona no se inunde.

P. Eizmendi

Accesibilidad: rampas, caminos, botoneras en Maldonado

“Compromiso con la accesibilidad”

El alcalde de Maldonado dijo a El Observador que su municipio tiene “un compromiso con la accesibilidad” y que no en vano lanzará una licitación abreviada de veredas. El alcalde esgrimió sus números: junto con la dirección de Obras de la Intendencia, en lo que va de esta gestión se invirtieron $ 600 mil en la impermeabilización de Comunal Lausana, donde se recibía un proyecto para jóvenes con discapacidades, $ 750 mil en baños accesibles en el cementerio, $ 400 mil en la adaptación del baño de la nueva planta de elaboración en el barrio Hipódromo, $ 250 mil en dos baños accesibles en el nuevo comunal de San Martín, y $ 325 mil en los baños accesibles de la Casona Lussich. En los baños accesibles de la feria dominical se invirtieron $ 719 mil.

Señaló además, que el municipio fue el encargado de hacer las obras de ingreso al local de Adimo, para que fuera realmente accesible. Allí trabajaron con el programa de Jornales Solidarios y la obra quedó bien. El ida y vuelta entre la organización civil y la alcaldía es constante, dijo Rapetti, y por eso el alcalde no entiende el porqué de los cuestionamientos.

Para Adimo no es cuestión de tener buen vínculo o mal vínculo con las autoridades. De hecho, confirman el buen diálogo con el municipio de Maldonado. Lo que ellos plantean, sin embargo, es más simple: se hicieron inversiones para obras que, en algunos casos, no sirven.