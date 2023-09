El Mundial especial de Felipe Berchesi, sin la 10 titular de Los Teros: su rol en el plantel y que será de su futuro

Felipe Berchesi está viviendo un Mundial de Rugby especial. El goleador histórico Uruguay en copas del mundo, uno de los jugadores con más partidos jugados en Los Teros, le toca ser suplente, porque en este tiempo la titularidad como apertura se la ganó Felipe Etcheverry con sus actuaciones en Peñarol Rugby, en las que le dio al equipo un vértigo que se amolda bien al plan del DT Esteban Meneses.

“Yo soy un competidor” aclara Berchesi, que no oculta su frustración. Pero es una frustración personal, que no influye en el grupo. Es uno de los líderes del plantel, en experiencia personalidad y juego. Y por eso se mantiene positivo y dando su opinión cuando se la piden. Y admite también que tuvo momentos de mucho enojo consigo mismo, como cuando entró ante Italia en el peor momento y las cosas no le salieron.

De todo eso, pero también del rendimiento del equipo en este torneo, y de su futuro, habla Berchesi en esta entrevista con El Observador

Te tocó entrar desde el banco en los tres partidos, ¿qué balance vas haciendo de esta Copa del Mundo en lo personal y en lo grupal?

Es algo relativamente nuevo para mí en ese sentido, así que trato de aportar lo más que pueda en los pocos minutos que me toquen. Me quedé frustrado en el partido con Italia porque entré en un momento donde ya estaba definido y quizás me calenté un poco de más. Entré medio frustrado e hice un par de errores que me terminé calentando conmigo mismo. Por eso me puse como objetivo de este partido tratar de disfrutarlo y contribuir lo más que pueda, sea el tiempo que sea. En lo grupal se vienen haciendo buenos partidos y creo que con poca cosa más hubiésemos podido estar más cerca en algunos resultados. Pudimos confirmar contra Namibia, que si hubiésemos perdido también perdíamos todo lo que habíamos hecho antes. Era como que todo lo que había pasado antes se validaba o no con este partido. Empezamos mal, pero el equipo tuvo la cabeza para darlo vuelta y demostramos autoridad.

A diferencia del partido pasado te tocó entrar en un momento caliente y decisivo, donde había que asegurar esa ventaja que se había logrado sacar, ¿cómo lo viste ese momento del partido y tuyo?

Como jugador, cuando estás en el banco de suplentes querés entrar en esos momentos para justamente poder aportar tu grano de arena. Yo, como lo digo siempre, soy un competidor nato, no puedo perder a nada. Si siento que contribuí en algo a ese cambio o a esa victoria, es un objetivo cumplido. Fue un poco el rol que traté de tomar ayer, estábamos tres puntos arriba y había que justamente tratar de liquidar el partido. Así que quedé contento por el equipo, que mostraron mucho carácter para ir llevándolo y quedar a tiro y darlo vuelta al final. Fue importantísimo ese triunfo.

Uruguay ha apostado por un estilo de juego muy expansivo, pero en definitiva lo que termina abriendo el partido son los forward, el scrum, el maul.

Si, creo que es lo de siempre: cuando el rugby tratás algo y no funciona demasiado bien hay que volver a las bases y creo que las bases estuvieron muy sólidas. En el line obtuvimos casi todas, en el scrum estuvimos muy bien, conseguimos bastantes pelotas ahí. Creo que cuando nos falló el juego con la mano, como nos falló en el primer tiempo, pudimos hacerles daño primero con los forwards y después se fueron abriendo los espacios por afuera. Creo que empezamos el partido un poco al revés, y en el segundo tiempo, con un poco más de presión, de ocupación y basándonos en las formaciones fijas, pudimos traer ese partido. No siempre es una cosa o la otra sino que es tener un buen equilibrio, y contra Namibia nos tuvimos que basar un poco más en lo que es el juego cerrado.

¿Cuáles fueron tus objetivos desde el juego, cuando entraste teniendo en cuenta todo eso?

Mantenerlos bajo presión, creo que era importante jugar en cancha de ellos, que nos costó un poco en el primer tiempo, jugamos un poco mucho en nuestra cancha. Así que era llevar un poco la presión al campo de ellos, estábamos tres puntos arriba, ellos tenían que salir a jugar y no estaban saliendo, estaban siendo mucho más frontales. Así que el objetivo era justamente tratar de acorralarlos ahí y después aprovechar las oportunidades claras que tuviéramos en el campo de ellos. Creo que terminó saliendo bien.

Incluso vos buscaste con un par de kicks cruzados cuando veías que ellos empezaban a agrupar y empezaban a dejar libre por afuera, y además con las tarjetas empezaron a dejar espacios.

Claro. Ellos tienen una defensa bastante cerrada, que mete mucha presión y creo que les funcionó muy bien en el primer tiempo. Nos lograron meter mucha presión y los juegos por la espalda no nos funcionaron. Entonces con eso se hicieron fuertes y nos costó largarnos a jugar de segunda o tercera fase. Creo que en el segundo tiempo, ya con Namibia un poco más cansado, esa defensa ya era un poquito más individual y metían un poco menos presión, lo que nos dejó un poco más de espacios. Y liberaban espacios por atrás, entonces por eso justamente lo de acorralarlos y usar las bandas como opción de ataque. Obviamente después con las tarjetas se abren aún más esos espacios

Es un rival quizás de no tanto nivel, pero igual son 5 tries en un mundial que nunca se había logrado, ¿habla del afán ofensivo del equipo?

Sí, y además que obviamente se habla de Namibia, que hicieron muchos cambios contra Nueva Zelanda y Francia porque el objetivo principal era este partido, a diferencia de nosotros que jugamos todo por todo contra Francia e Italia. Ahora es el tercer partido así que el equipo viene con un cierto desgaste. Desde la parte mental fue difícil preparar el partido porque éramos banca por una vez y ya con el antecedente de haberle ganado en Uruguay, y con lo que les pasó con Francia. Todo el mundo esperaba que le ganemos fácil y nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado, como vienen siendo todos los partidos del Mundial, que en los primeros 20 minutos nadie le saca diferencia a nadie. Lo que sí no esperámos era comernos dos tries tan fáciles de entrada. Pero los partidos de Mundiales tienen un contexto totalmente diferente, hay mucha más presión, más tensión, más cosas en juego, eso hace que sean un poco más cerrados y que cuesten más. Hubo que trabajarlo y esa convicción del equipo también habla muy bien de lo que se está haciendo.

¿Qué hablaron en el entretiempo en ese sentido?

Se habló primero de cosas a corregir, y después justamente de calma, de que las cosas habían salido muy mal, pero que eran revertibles y que con pocos detalles se podía cambiar, Jugar un poco más la ocupación de la cancha, y después de que nada estaba perdido y que justamente no había que entrar en pánico y desesperarse. Sin ir más lejos, nosotros a Italia le íbamos ganando bien en el entretiempo y después nos comimos 31 puntos en el segundo tiempo. Entonces también apoyarse en esos eventos que sucedieron, pensar que se podía revertir. Así que era no machacarse y sí mirar hacia adelante y corregir dos, tres cosas y poder apoyar el pie en el acelerador.

¿Cómo fue esta semana para vos? Te toca ahora entrar del banco pero seguís siendo uno de los líderes del grupo, los jugadores con más experiencia. ¿Hablaste algo con Tite, que es la apertura titular y que no tuvo un buen segundo tiempo ante Italia?

No, yo trato de no meterme. Obviamente ahora es competencia directa por puesto, digamos, entonces no corresponde que yo vaya a decirle nada. En ese caso, si él considera que quiere preguntarme algo, obviamente yo estoy más que abierto, pero no me parece que yo tenga que ir a decirle algo. Lo que sí pasa es que cuando hacemos análisis de juego ahí sí aporto lo que me parece a mí, pero de un punto de vista personal. Creo que no hay nada peor que venga gente a decirte lo que tenés que hacer o no, sobre todo en esos momentos así. Yo me manejo como prefiero que me pasara a mí, que me dejen tranquilo y que si yo necesito algo no voy a dudar en preguntarlo.

¿Faltó en estos partidos un poco más de juego táctico? Porque Uruguay apuesta mucho al juego expansivo, pero una enseñanza del mundial parece ser que a veces hay que frenar un poquito y jugar más táctico?

Puede ser, son opiniones bastante individuales, nosotros como equipo nos pusimos determinado tipo de objetivos, pero sí quedó demostrado que hay que tener un cierto equilibrio y que no es jugar todo de todos lados y que no es solo patear como hacen otros equipos como Inglaterra. Cuando vos tenés equilibrio le vas buscando la vuelta de acuerdo a las cosas que te van funcionando, porque obviamente se plantean partidos de muchas formas diferentes, pero después el partido en sí se va configurando a su manera. Hay que tener esa capacidad ir adaptándose, a veces está un poco más para jugar, a veces hay que apoyarse un poco más con el pie, a veces estás atrás en el score entonces hay que salir a jugar. Creo que lo que más se trató de inculcar en este tiempo es voluntad de juego. Capaz que pecamos a veces de falta de ocupación de terreno, y contra estos equipos cuando te equivocás lo pagas caro. Pero de verdad pienso que el equipo saliendo a jugar de todos lados demostró estar a la altura físicamente, pudimos jugar y divertirnos bastante.

Viene All Blacks que es un partido soñado y uno se imagina que lo van a encarar como lo encararon contra Francia, no por el sueño de enfrentar un rival así sino de salir a jugar igual.

Lo veo como una oportunidad más que nada, porque es un equipo contra el que nunca jugás. No sé si vamos a tener la chance de jugar de vuelta por cómo se dan las cosas, por la diferencia de nivel en ranking que hay, la competencia que tienen ellos. Así que lo veo como una oportunidad de estar en un plantel y poder eventualmente jugar el partido contra Nueva Zelanda. Obviamente los 33 que estamos acá pagaríamos por ser titulares, eso después ya es la decisión de los entrenadores. En lo que a mí respecta, mucha ilusión y muchísimas ganas de jugarlo. Y en cuanto a los objetivos, salir a jugar de igual a igual y después que pase lo que pase, pero con la misma hambre que venimos mostrando durante el torneo.

Tenés 32 años, ¿cómo ves el futuro? Estás jugando a buen nivel profesional en Francia, ¿lo ves como tu último partido de un Mundial o no te lo planteas?

La verdad que estoy en un momento medio bisagra, no tengo muy claro porque estoy sin club en este momento. Por mi situación familiar dependo geográficamente para ver qué voy a hacer cuando termine el mundial. Eso va a dictaminar mi futuro con la selección. Creo que si sigo jugando y puedo jugar a un buen nivel, ahí si obviamente seguiré jugando con la selección. Físicamente me siento bien, tengo ganas todavía, pero va a depender de cosas más externas, desde el punto de vista profesional para ver si sigo y me cuadra, o si terminaré mi carrera. La verdad que no es una decisión tomada y no es una decisión que cuando termine el Mundial vaya a estar tomada tampoco.

Así que no lo tomás como el último.

No, y quiero disfrutarlo también, entonces no me lo planteo como algo de disfrutar que es el último. Puede llegar a ser el último en la selección pero no lo sé. Trato de disfrutarlo porque queda un partido, y quiero disfrutar ese último partido del mundial porque se puede llegar a repetir pero también no.

Tu idea es quedarte en Francia, que tenés a tu hija acá y estás instalado

Sí, mi idea es quedarme acá en un principio y después más adelante veré, obviamente cada vez que vamos a Uruguay, ahora estuve dos meses, y pica un poco el bichito de volver, pero en un principio quedamos acá y después veremos más adelante.