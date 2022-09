El Mundial que imagina Diego Alonso y cómo será la convivencia en Qatar

El técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, habló con Referí sobre los puntos negativos y positivos que tendrá el Mundial de Qatar que comenzará el próximo 20 de noviembre, cuando habitualmente los mundiales se juegan entre los meses de junio y julio.

Las ventajas y desventajas de la preparación y la convivencia en Doha.

"Lo que uno interpreta de lo que puede pasar es que al ser un campeonato que no se juega a mitad de año, que se juega en noviembre y diciembre, cambia la preparación, los futbolistas llegarán distinto" expresó el entrenador celeste durante el diálogo que mantuvo este sábado con Referí en el Complejo Celeste.

Dijo que antes, cuando los mundiales se disputaban en junio y julio, los futbolistas "llegaban a tope, ahogados con la cantidad de partidos y quizá no llegaban en las mejores condiciones".

Camilo dos Santos

Alonso y la convivencia en Qatar

En este caso, aseguró Alonso, "es diferente, tuvieron sus vacaciones, su pretemporada, llegarán con 20 partidos de competencia y desde el lado físico llegarán frescos".

Por otro lado, "lo que había antes previamente, que a los entrenadores nos gustaba mucho, era que teníamos a los jugadores 25 o 30 días; hoy no los tenemos, los tenemos siete días antes. Es un hándicap que se tiene y que los que más lo sufren somos los entrenadores con menos tiempo de trabajo con la selección. Y llevo nueve meses contra entrenadores que de repente llevan ocho años. Eso es una desventaja para la preparación, pero futbolísticamente los jugadores van a llegar mucho más frescos. Va a ser un Mundial muy dinámico y espectacular. Imagino que tener la posibilidad de estar ahí es magnífico y ojalá podamos cumplir nuestros objetivos", manifestó el entrenador.

En abril pasado, Alonso y el preparador físico Guillermo Souto, junto a autoridades de la AUF, viajaron a Qatar para participar del sorteo de los grupos y conocer los hoteles y las instalaciones para entrenar.

"Este Mundial tiene la particularidad que es solamente en una ciudad, está todo muy concentrado, no hay concentraciones que estamos habituados ni hoteles exclusivos para tener un lugar donde explayarse, una concentración privada. Vamos a estar en un hotel que no es exclusivo para nosotros, vamos a tener tal vez un piso, pero no vamos a poder bajar al lobby del hotel sin que haya gente esperando o haya de otras selecciones. Será diferente, los espacios libres serán distintos, tendremos que adecuarnos para encontrar los momentos en que los futbolistas puedan sentarse a tomar un mate al aire libre, salir a respirar y charlar tranquilos en un espacio que no sea cerrado. Eso es lo que queremos conseguir, en eso estamos", dijo Alonso a Referí.

Camilo dos Santos

El técnico de la selección habló sobre las ventajas y desventajas del próximo Mundial

Durante la entrevista que concedió a Referí, el técnico también habló sobre la lesión de Diego Godín: "No estamos preocupados por Godín, estamos atentos", expresó Alonso durante la entrevista en el Complejo Celeste. "Cuando nosotros llegamos a la selección ya tenía es lesión en el tendón y participó de los cuatro partidos de Eliminatorias. Hoy necesita hacer un tratamiento y estamos atentos a su evolución. Confiamos en lo que nos dicen, en que pueda estar en el Mundial".

Agregó que en la lista para los partidos de setiembre frente a Irán y Canadá fueron convocados 41 jugadores, pero el círculo de seguimiento es más amplio: "Venimos siguiendo a todos los futbolistas uruguayos que están en actividad; lógicamente que a algunos los seguimos a través de una plataforma de estadísticas donde tenemos un gran desarrollo y que nos permite acercarnos a jugadores que están afuera del círculo y después tenemos un círculo de 60 o 70 futbolistas que ahí sí, hacemos una visualidad permanente en cuanto a su análisis exhaustivo, que nos permite ir controlando y que haya jugadores que en este caso, como Rogel, Zalazar y Pereira, puedan estar en esta lista".