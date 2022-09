Diego Alonso y las dispares decisiones que tomaron Suárez y Cavani en sus carreras

Luis Suárez y Edinson Cavani tomaron decisiones dispares respecto a sus carreras en los meses previos al Mundial de Qatar. Mientras el primero resolvió volver al fútbol uruguayo para defender a Nacional hasta fin de año, el segundo firmó con Valencia de España.

Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya, reconoció a Referí que habló con ambos delanteros antes de que resolvieran su futuro inmediato, pero sin la intención de incidir en ellos.

¿Es un alivio para usted que Cavani haya encontrado equipo?

Nosotros no estábamos preocupados porque él no jugara en este momento. Sabemos que le podía suceder porque estaba esperando conseguir equipo y su decisión tenía que ver con priorizar su carrera, su familia y la selección. Teníamos muy claro cuáles eran los objetivos de él y del resto, y por ese lado estábamos tranquilos que iban a tener equipo en cualquier momento. Va a tener dos meses y medio de actividad antes del Mundial.

¿Fue una buena decisión ir a Valencia?

Es algo que tiene que evaluar él. Cuando un jugador me consulta jamás le digo este es mejor que el otro, porque es una decisión que tienen que tomar ellos. Tienen que sentirse cómodos con eso y no sentirse inducidos por el entrenador de la selección. Simplemente, lo que hago muchas veces, este no es el caso más allá de que hemos charlado sobre esto, es un análisis de lo que puede ser, para que tenga un espectro más grande de lo que uno puede ver, pero jamás me meto en una toma de decisión del futbolista.

¿Tampoco habló con Luis Suárez antes de su llegada a Nacional?

No charlé sobre la decisión, me la comentó y como dije anteriormente, jamás digo no lo hagas, andá o quedate en ese lugar. Eso no me corresponde a mi. Muchas veces hemos tenido conversaciones de este tipo, es hacer una evaluación de las posibilidades que tiene y apoyarlo. Generalmente con las decisiones que toman estoy muy tranquilo porque siempre ponen su carrera por delante, a su familia y también a la selección. Por eso lo que fuera a hacer Luis, Diego (Godín) que lo hizo con anterioridad cuando fue a Vélez y cualquiera, sabíamos que estaba presente la selección. Entendemos que los jugadores tienen libertad para tomar sus decisiones.

¿Puede perder competitividad Suárez al jugar en el fútbol local?

Luis nació acá, jugó acá, pasó por esos mismos vestuarios y se lo ve como lo lleva, con mucha naturalidad y no tengo comentario de ningún tipo sobre eso.