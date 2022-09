Diego Alonso en exclusiva con Referí: ¿Qué dijo el técnico sobre el estado de Diego Godín?

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, se perdió la semifinal de ida de la Copa Libertadores con su equipo Vélez Sarsfield porque viajó a Europa para tratarse una lesión de rodilla. Cuando faltan 78 días para el Mundial de Qatar, la situación del zaguero genera incertidumbre, aunque no para el entrenador celeste Diego Alonso, quien este sábado dialogó con Referí sobre la situación.

"No estamos preocupados por Godín, estamos atentos", expresó Alonso durante la entrevista en el Complejo Celeste. "Cuando nosotros llegamos a la selección ya tenía es lesión en el tendón y participó de los cuatro partidos de Eliminatorias. Hoy necesita hacer un tratamiento y estamos atentos a su evolución. Confiamos en lo que nos dicen, en que pueda estar en el Mundial", expresó el DT.

"La información que tenemos es que va a estar en condiciones" agregó Alonso.

AFP

La información que tiene Alonso es que Diego Godín irá al Mundial

Por lo que significa Godín en el plantel, por la importancia que tiene como capitán, ¿puede llegar a ir a Qatar aunque no llegue en condiciones de jugar?

"No, seguramente no. La información que tenemos es que el jugador va a esta en condiciones, pero va a depender de la evolución que tenga, lo veo por ahí. Ha pasado con anterioridad que hicimos listas de reservados y había jugadores que no estaban jugando por lesión, pero la información que teníamos era que iba a estar apto para competir. Y así ha sido siempre, confiamos mucho en la parte médica. Lógicamente, siempre hay variantes y variables, esperemos que todo ocurra como esperamos", manifestó.

Alonso reservó el viernes a 41 jugadores para los partidos de la fecha FIFA de los días 23 y 27 de setiembre en Austria, frente a Irán y Canadá, respectivamente.

"Tener listas extensas es algo que hemos hecho habitualmente. Las anteriores habían sido un poquito más, pero tratamos de cubrirnos por si hay alguna eventualidad con lesiones. Hoy ha bajado un poco el covid, pero siempre estamos atentos a cualquier situación y a cubrirnos desde ese lugar", expresó Alonso.

Agregó que en el radar del cuerpo técnico hay más de 70 jugadores seleccionables: "Nosotros tenemos una lista amplia de seguimiento, quedaron otros tantos que no los pusimos pero los estamos siguiendo, porque tratamos de cubrirnos en cada posición por si hay alguna eventualidad".

Camilo dos Santos

El entrenador dijo que llevará entre 25 y 27 jugadores a Austria

Indicó que el seguimiento se hace también con jugadores que no aparecen siempre en las listas de reservados o convocados. "Pero eso no quiere decir que no los sigamos. Venimos siguiendo a todos los futbolistas uruguayos que están en actividad; lógicamente que a algunos los seguimos a través de una plataforma de estadísticas donde tenemos un gran desarrollo y que nos permite acercarnos a jugadores que están afuera del círculo y después tenemos un círculo de 60 o 70 futbolistas que ahí sí, hacemos una visualidad permanente en cuanto a su análisis exhaustivo, que nos permite ir controlando y que haya jugadores que en este caso, como Rogel, Zalazar y Pereira, puedan estar en esta lista".

Este trabajo se hace a conciencia, "tratando de manejar todas las variantes y viendo los niveles de los jugadores, que sus características se adapten a lo que pretendemos y por otro lado que se ajusten a las necesidades que tenemos para nosotros".

Alonso dijo a Referí que la lista definitiva para los próximos dos amistosos será de entre 25 y 27 jugadores, para acercarse a los 26 que se pueden incluir en la nómina mundialista.

"La cantidad será similar a la que vamos a tener que emplear en el Mundial, donde tenemos la posibilidad de llevar entre 23 y 26. Cuando fuimos al sorteo de la FIFA nos dieron a los entrenadores la posibilidad de votar la cantidad de jugadores y la mayoría votó que fueran 26, porque nos da un poquito más de variantes. Hubo seleccionadores que entendían que no, porque es más difícil el manejo con los futbolistas en el día a día, pero nosotros no tenemos inconvenientes desde ese lugar y preferíamos que sean 26", manifestó el entrenador celeste.