El navegador más utilizado por todo el mundo cumple 10 años

Con 10 años funcionando de forma rápida y segura, Chrome es en el navegador más utilizado. Hoy cuenta con más de 2.000 millones de usuarios a nivel global. Para festejar su éxito, Google lanza la versión Chrome 69, más moderna y sofisticada, con cambios en su diseño y algunas novedades como un gestor de contraseñas.

Un nuevo look

Lo primero que se destaca de la nueva versión es el cambio de look para las plataformas: macOS, Windows, Linux, Android e iOS.

Entre las modificaciones de su diseño, se ven afectadas tanto las pestañas como la nueva iconografía y la nueva paleta de colores. Para la versión para iOS, la barra de direcciones pasa a la parte inferior para que sea más fácil de acceder.

La forma en la que aparecen los menús y las URLs en la barra de direcciones también es nueva, al igual que la Omnibox, que combina la barra de direcciones con la barra de búsqueda. Ahora esa barra muestra resultados a preguntas sin mostrarlas en el navegador.

Gestión de contraseñas

Otra de las mejoras en esta nueva versión del navegador es el manejo y gestión de las contraseñas. Chrome pasará hacer el trabajo manual de rellenar los campos de las contraseñas, direcciones o números de tarjetas de crédito de forma automática.

Para poder lograrlo, toda esa información estará almacenada en la cuenta de Google del usuario y eso facilitará su escritura en los formularios web.

Sin embargo el cambio más importante se da en la gestión de la seguridad de esas contraseñas. Cada vez que el usuario necesite crear una cuenta en un sitio o servicio web, Chrome le permitirá generar una contraseña única y fuerte. Luego se encargará de almacenarla y de que se use a partir de ese momento sin tener que volver a escribirla. Incluso se sincronizará entre el escritorio y el teléfono móvil donde se usa Chrome con la cuenta de usuario.

Los gestores de contraseñas especializados siguen siendo más potentes que el de Chrome, sin embargo, esta nueva versión le servirá a todas aquellas personas que ya utilizaban esta herramienta para gestionar y almacenar sus contraseñas.

Sitios seguros

Chrome 69 ya no muestra las siglas "HTTP" o "HTTPS" junto a una web. Lo único que se ve es la información importante que marca los sitios visitados como no seguros. Además, ya no avisa cuando un sitio web es seguro.