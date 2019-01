El niño que se sacaba fotos con la tricolor cumplió su sueño en el Gran Parque Central

El niño que se sacaba fotos con la camiseta de Nacional cumplió su sueño y este miércoles en el Gran Parque Central se dio el gusto de ser el punto de mira de las cámaras, al ser presentado como nuevo jugador del tricolor, el club de sus amores.

Octavio Rivero es el flamante atacante de los albos y tuvo su gran día al salir por el túnel del estadio de La Blanqueada con el uniforme bolsilludo, el que se ponía para ir a jugar a la canchita cuando era un botija en su Treinta y Tres natal.

“Esas fotos las tengo guardadas, y tengo más también”, dijo ante la pregunta de Referí sobre las fotos de su niñez tricolor que se habían divulgado en las redes sociales del club.

“Yo vivía en un complejo de viviendas en Treinta y Tres y ahí tenía varios amigos. Cuando terminaban los partidos de Nacional nos íbamos a jugar a la canchita, lo típico… En esa época en Nacional estaban el Chengue, el Cacique Medina y todos esos. Fue una época muy linda. Éramos una cantidad de niños que jugábamos todo el día a ser tal o cual. Y hoy estar acá es un sueño y espero cumplir con la expectativa con la que vengo”, agregó el futbolista de 26 años.

Nuevamente los tricolores eligieron el Gran Parque Central para presentar a una de sus nuevas caras, como había ocurrido con el entrenador Eduardo Domínguez.

Ahí llegó Rivero, acompañado por su familia. A diferencia del DT que ingresó al campo de juego por un rincón de la cancha, el atacante entró por el túnel y tuvo un pequeño trastabilleo con sus zapatos al subir la escalinata que lleva al césped, pero no pasó a mayores.

El presidente José Decurnex abrió la presentación y tuvo palabras de reconocimiento para el futbolista. “Agradecerte muchísimo porque en todo momento, desde que empezamos a conversar, siempre manifestaste la intención de venir, de ponerte la camiseta del bolso, de volver a Uruguay. Y quiero resaltar muchísimo eso, porque Octavio dejó en México un contrato muy grande e hizo un esfuerzo para poder estar hoy acá con nosotros y que todos los bolsilludos lo podamos disfrutar”, expresó, dándole la bienvenida. “Esta es tu casa, el Gran Parque Central, esperemos que podamos gritar muchos goles tuyos”.

Por su parte, el delantero también tuvo palabras de reconocimiento hacia las autoridades del club. “Quiero agradecer la confianza que depositaron en mí. Como dijo el presidente, hicieron un esfuerzo muy importante para que yo esté acá, por ahí yo también tuve que resignar muchas cosas, pero para mí no es tanto para estar en el club de mis amores”.

“Para mí es un sueño estar acá hoy en día, es una desafío muy grande, sé la situación que vive el club, agradezco el esfuerzo que hicieron por mí y espero devolvérselo en la cancha con títulos, con cosas importantes. Vengo muy feliz, muy ilusionado y espero que pueda ser lo mejor para todos”, agregó.

Rivero señaló que este martes conoció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los dirigentes. “Los Céspedes me impresionaron para bien. Estoy muy ansioso para poder arrancar a entrenar y adaptarme lo más rápido al equipo, y poder empezar a sumar desde hoy para lograr el objetivo”, comentó.

Consultado sobre si ya había dialogado con Domínguez, dijo: “Hablé, pero de otras cosas. Ahora voy a tener la posibilidad de charlar con él, de ponerme al día, y ver qué es lo que me pide”.

Al definir su estilo de juego dijo que hace “de todo un poco”. “Me gusta jugar con la pelota, desmarcarme mucho, estar dentro del área... Depende de lo que pida el entrenador de mí. He jugado solo arriba, acompañado también, me parece bueno porque me da cierta variante para el equipo. Espero tener un aporte importante para Nacional y dejar mi nombre guardado en este equipo tan grande”, agregó.

También se fue consultado acerca de si iba a ser el sustituto de Gonzalo Bergessio, el delantero tricolor en la temporada pasada y del que no se sabe si será renovado. “Creo que hizo una gran temporada acá, es un gran jugador. Nosotros los delanteros estamos acostumbrados a esto, en el equipo que estemos siempre nos piden goles. Más allá de los goles, lo más importante es que a Nacional le vaya bien y podamos salir campeones”.

El delantero vuelve al fútbol uruguayo luego de surgir en Central Español, tener su despegue en Rentistas, e ir al exterior para jugar en O’Higgins de Chile, Vancouver Whitecaps de la MLS, Colo Colo de Chile y Atlás de México.

“He crecido mucho, en todo sentido, no solo en lo futbolístico, sino en lo humano”, comentó. “Estoy maduro, preparado para este desafío, por eso acepté también. Es un desafío muy lindo y muy grande. No me gusta hablar mucho de mis cosas y espero que se vea dentro de la cancha lo que he crecido y lo que puedo hacer”, concluyó el delantero.

El cierre de la presentación fue posando para las cámaras junto a su pequeña hija y su señora, sumando nuevas fotos para su álbum con la camiseta tricolor.