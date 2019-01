¿Quién es Octavio Rivero, el 9 que contrató Nacional?

Octavio Rivero, centrodelantero uruguayo de 26 años, se transformó este lunes en la primera incorporación de Nacional para la temporada 2019.

Rivero nació en Treinta y Tres el 24 de enero de 1992. Un año después, su padre Raúl y su madre Laura Falero se divorciaron. Octavio creció junto a Renato Fernández, su padrastro, por quien guarda un especial recuerdo, así como por la esposa de éste, Marianela Hernández, según le contó a Referí en una entrevista concedida el 6 de marzo de 2014.

Empezó a correr detrás de la pelota de fútbol en el club Huracán de Treinta y Tres. En 2008 se trasladó a Montevideo para jugar en Defensor. Se probó con Juan Ahuntchain (entonces coordinador de las divisiones juveniles violetas) y quedó.

Sin embargo, debutó en Primera en Central Español de la mano de Darlin Gayol el 23 de febrero de 2013 en una derrota por 3-1 contra El Tanque Sisley en el Campeones Olímpicos de Florida.

Jugó el Sudamericano sub 17 de Chile 2009 con Uruguay, dirigido por Roland Marcenaro.

¿Por qué se fue de Defensor Sporting? “No aguanté más porque me dijeron que me iban a subir a Primera, pasaba el tiempo y no subía. Con 20 años ya tenía que jugar”, expresó a Referí.

Tras jugar 19 partidos y anotar tres goles en Central Español, pasó a Rentistas para jugar la temporada 2013-2014 donde explotó al anotar 10 goles en 17 partidos.

A mediados de 2014 emigró y por haber jugado en esos equipos menores no es muy conocido.

Fue gran figura en O'Higgins de Chile y eso lo llevó a emigrar a la Major League Soccer para defender a Vancoouver Whitecaps de Canadá. En marzo de 2015, fue elegido jugador del mes de la MLS por delante del brasileño Kaká.

Su trayectoria y sus goles

Central Español, 2012-2013, 3 goles en 19 partidos

Rentistas, 2013-2014, 10 goles en 17 partidos

O'Higgins, 2014, 10 goles en 18 partidos

Vancouver Whitecaps, 2015-2016, 14 goles en 52 partidos

Colo Colo, 2017-2018, 21 goles en 62 partidos

Atlas, 2018, 2 goles en 11 partidos

A mediados de 2017, cuando ya era jugador de un grande de Chile (Colo Colo), Peñarol buscó contratarlo. "Yo quería jugar en Peñarol, pero Colo Colo está muy exigente, ellos no se bajan de lo que piden porque no me quieren dejar partir", declaró en el medio de aquella negociación a Sport 890. Finalmente, Lucas Viatri fue el que arribó al aurinegro.

El 6 de marzo de 2014 le anotó un gol a Peñarol en el Clausura. Ganaron 2-1 en el Centenario. El golero era Juan Castillo y entre otros jugaban en el aurinegro Antonio Pacheco, Marcelo Zalayeta o Jonathan Rodríguez. En ese mismo torneo jugó contra Nacional (la única vez que lo enfrentó) en el Parque Central perdiendo 2-0 en un partido donde marcó un doblete Iván Alonso, hoy mánager deportivo de Nacional y por lo tanto clave para la llegada de Rivero al tricolor.