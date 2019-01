Bergessio: “No recibí ninguna propuesta de Nacional”

El goleador de la última temporada del fútbol uruguayo, el argentino Gonzalo Bergessio, expresó públicamente que Nacional no le hizo ninguna propuesta económica ni le manifestó su deseo de extender el contrato en la temporada 2019. Esta puntualización la realizó en el marco de rumores que expresaban que los presididos por José Decurnex se habían contactado con el delantero para negociar su continuidad.

En una entrevista concedida a Fox Sports, luego de una consulta planteada por los periodistas argentinos, Bergessio dijo: “Debo aclarar respecto a Nacional que no recibí ninguna propuesta de Nacional para que renueve. Que quede claro eso. La gente debe saber la verdad. Si el club está tratando de reducir el presupuesto me parece bien y ojalá puedan salir adelante como club grande que son. Pero no hubo oferta ni propuesta para mi continuidad”, subrayó.

Unos momentos antes, el delantero había expresado que no tiene representante “desde hace varios años” y que estuvo en contacto con dirigentes de Deportivo Cali, pero también aclaró que “no hay nada cerrado”. “Hablé muy bien con los dirigentes, está la posibilidad, pero no hay nada cerrado ni concreto”, subrayó y luego lanzó una frase seductora para quienes están interesados en su concurso en Cali: “Sería un lindo desafío”.

En cuanto a Nacional, le deseó suerte a quienes asumieron al frente del club. “Nacional tiene nuevos dirigentes, nuevo entrenador y capaz que llegaron con nuevas ideas. Que sea lo mejor para el club. Si puedo continuar, me quedaría contento porque me encariñé con el club, pero si no estoy en los planes, ojalá los que se queden puedan hacer un buen año y consigan triunfos y títulos”.

Bergessio fue el único de los 14 jugadores que finalizaban su contrato el 1 de enero de este año que a Nacional le interesaba extender el vínculo.

Sobre su temporada 2018 en Nacional, la definió así: “El año fue muy positivo. Me tocó hacer muchos goles. La gente se encariñó conmigo y yo con el club”.

Dijo que por estos días está entrenando y al mismo tiempo de vacaciones, esperando definir su futuro. “Estoy evaluando que voy a hacer”, subrayó.

Confesó que no le costó adaptarse al Campeonato Uruguayo porque había realizado la pretemporada con Vélez, pero brindó algunos detalles sobre la realidad del mercado uruguayo: “En Uruguay hay condimentos que, por ahí, en otros lados no tenés. Canchas complicadas. Lugares que en otras partes del mundo no hay, y varios problemas que tenés que afrontar. A mí me tocó crecer en el ascenso y sé lo que es jugar en canchas difíciles. Ellos (sus compañeros) me decían en broma: ‘Bienvenido al fútbol uruguayo’. Sin embargo, me pude adaptar bien. No me asustaba porque conocía cómo venía la mano”.

Así fue el diálogo de Bergessio en Fox Sports.