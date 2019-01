Las primeras palabras de Rivero con la tricolor: “Es un sueño hecho realidad”

Octavio Rivero, el delantero que fue fichado por Nacional, ya se puso la camiseta tricolor, estuvo en Los Céspedes y dio sus primeras declaraciones como jugador de los bolsos antes de su presentación oficial.

“Vengo muy feliz acá, es un sueño hecho realidad, venir acá significa mucho para mí y mi familia”, dijo el atacante en un video que el club subió a sus redes sociales este miércoles, día en el que el atacante será presentado en el Parque Central.

“"Resigné cosas por hoy estar acá en el club de mis amores y vengo con muchas ilusiones de lograr cosas importantes con Nacional y espero que así sea”, agregó el delantero.

Sobre su estilo de juego, señaló: “Me gusta de todo un poco. He jugado solo arriba, acompañado también. Me gusta jugar con la pelota, también estar en el área, depende de la circunstancia del partido y lo que precisa y me puedo adaptar”.

Y sobre sus aspiraciones para la temporada 2019, expresó: “Hay un objetivo muy lindo que es salir campeón. Es algo muy lindo, un desafío muy lindo, y vengo con la ilusión de eso, de tratar de pelear un lugar, de dar el máximo de mí para lograr eso y esperemos que sea de la mejor manera y que podamos festejar todos a fin de año”.

Además, Nacional publicó un video en el que se ve a Rivero cuando era niño y ya lucía la camiseta tricolor.